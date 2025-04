Pronostico Lazio-Parma: statistiche, analisi e quote aggiornate

La Serie A si avvicina alle sue battute finali e la sfida tra Lazio e Parma allo stadio Olimpico di Roma rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della trentaquattresima giornata. Da un lato, i biancocelesti sono in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League; dall’altro, i gialloblù puntano a consolidare la loro posizione in classifica e allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. In questo articolo analizzeremo statistiche, probabili formazioni e pronostici, offrendo una panoramica dettagliata per tutti gli appassionati, anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle scommesse sportive.

Statistiche e andamento recente di Lazio e Parma: chi ha più motivazioni?

Il match tra Lazio e Parma, in programma lunedì 28 aprile 2025 alle ore 20:45, si prospetta carico di tensione e aspettative. Ecco alcuni dati salienti sulle due formazioni:

Lazio al sesto posto in classifica con 59 punti, a un solo punto dalla zona Champions League.

Ultima partita vinta dalla Lazio per 2-0 contro il Genoa.

Parma al quindicesimo posto con 31 punti, attualmente a +6 sulla zona retrocessione.

Vittoria importante del Parma nell’ultimo turno per 1-0 contro la Juventus.

All’andata vittoria del Parma per 3-1 sul proprio campo.

Entrambe le squadre hanno cambiato marcia negli ultimi incontri: la Lazio, guidata da Marco Baroni, cerca continuità di risultati per non perdere il treno europeo, mentre il Parma di Cristian Chivu vuole chiudere il discorso salvezza il prima possibile dopo un periodo altalenante.

Le probabili formazioni vedono la Lazio schierata con il 4-2-3-1 e il Parma con un offensivo 4-3-3. Attenzione ai nomi di Castellanos e Zaccagni tra i biancocelesti e a Bonny e Man tra i ducali.

Per chi segue le scommesse sportive, le quote vedono favorita la Lazio con il segno 1 proposto a 2.20; l’opzione Over 2,5 gol è quotata a 2.25, mentre la possibilità che entrambe segnino (segno Gol) è a 1.90.

In conclusione, la sfida dell’Olimpico promette spettacolo e gol, con la Lazio che, almeno sulla carta, parte favorita grazie a una rosa più completa e alla necessità di punti per continuare a inseguire la Champions League. Il Parma però non va sottovalutato, forte di una recente vittoria contro la Juventus e di una posizione in classifica che lascia ancora qualche incognita. Le quote principali: segno 1 a 2.20, Over 2,5 a 2.25, Gol a 1.90.

Consulta le nostre analisi e confronta le tue previsioni con quelle dei nostri esperti: resta sempre aggiornato sulle sfide più avvincenti della Serie A!