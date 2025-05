Pronostico Knicks-Celtics e statistiche playoff NBA: analisi quote

I playoff NBA stanno entrando nella loro fase decisiva con due incontri che catalizzano l’attenzione di tifosi e appassionati: New York Knicks contro Boston Celtics, e Minnesota Timberwolves opposti ai Golden State Warriors. Le dinamiche delle serie sono state stravolte dagli infortuni di giocatori chiave, rendendo le previsioni ancora più incerte e stimolanti per chi segue le statistiche e i pronostici legati al basket americano.

Knicks favoriti: statistiche e impatto dell’assenza di Tatum

La serie tra Knicks e Celtics ha subito una svolta significativa con l’infortunio di Jayson Tatum, elemento cardine della squadra di Boston. Attualmente, i New York Knicks conducono la serie 3-1, avendo così il vantaggio psicologico e statistico di poter chiudere i conti già nel prossimo incontro, in programma all’una di notte (ora italiana). Le statistiche recenti mostrano che:

Le squadre in vantaggio 3-1 nei playoff NBA si qualificano al turno successivo nel 95% dei casi.

I Knicks hanno vinto le ultime due partite con uno scarto medio di 8 punti.

hanno vinto le ultime due partite con uno scarto medio di 8 punti. L’assenza di Tatum ha pesato soprattutto sull’attacco dei Celtics, che hanno visto la loro media punti scendere di circa 12 rispetto alla regular season.

Le principali piattaforme di scommesse hanno rapidamente aggiornato le quote, indicando i Knicks come favoriti per il passaggio del turno e come possibili protagonisti delle prossime NBA Finals. Il fattore campo e l’eccellente forma di Brunson rappresentano ulteriori vantaggi per la squadra di New York.

Parallelamente, la sfida tra Timberwolves e Warriors resta aperta. I Timberwolves, forti di una stagione regolare convincente, puntano a chiudere la serie senza rischiare un’eventuale Gara 6. Tuttavia, l’assenza di Stephen Curry nei Warriors complica i piani dei californiani, che dovranno affidarsi al collettivo per tenere vive le speranze. La partita, prevista per le 3:30, promette equilibrio e spettacolo.

In conclusione, la serata di playoff NBA offre spunti interessanti sia per gli appassionati di basket sia per chi segue i pronostici sportivi. I Knicks si trovano in una posizione di netto vantaggio, mentre i Timberwolves cercano di sfruttare l’occasione per avanzare. Le quote attuali premiano New York e Minnesota, ma il basket, si sa, riserva sempre sorprese.

