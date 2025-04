Pronostico Italia Galles rugby: tutte le statistiche e analisi

Italia e Galles si preparano a chiudere il proprio percorso nel torneo con una sfida che promette intensità e spettacolo. Le azzurre hanno mostrato segnali di crescita nelle ultime settimane, non solo in termini di risultati sul campo ma anche nella preparazione settimanale, elemento sottolineato con soddisfazione dal coach Roselli. Tuttavia, la partita contro le gallesi rappresenta un ostacolo non semplice, considerando la costanza con cui il Galles ha saputo segnare nei primi minuti di ogni match disputato fino ad oggi.

Statistiche recenti: il Galles parte sempre forte nei primi minuti

La notizia centrale riguarda la costanza offensiva del Galles, che ha sempre messo a segno una meta nei primi minuti di gioco in ciascuna delle quattro partite precedenti. Allo stesso tempo, la Nazionale italiana ha subito almeno una meta in apertura in ogni incontro, una tendenza che richiederà massima attenzione fin dal calcio d’inizio.

Il Galles ha rafforzato la mischia dopo alcune difficoltà contro l’ Irlanda , inserendo dal primo minuto la pilone Rose e la seconda linea Crabb .

ha rafforzato la mischia dopo alcune difficoltà contro l’ , inserendo dal primo minuto la pilone e la seconda linea . Pochi cambi per l’ Italia : tornano titolari Stefan , Sgorbini e Tounesi , mentre Bitonci , Ranuccini e l’infortunata Fedrighi lasciano il posto, quest’ultima sostituita da Locatelli .

: tornano titolari , e , mentre , e l’infortunata lasciano il posto, quest’ultima sostituita da . In panchina, Granzotto prende il posto di Capomaggi come utility back.

L’analisi delle altre sfide del sabato mette in luce diverse assenze importanti: a Edimburgo, la Scozia ritrova la capitana Malcolm contro un’Irlanda priva della terza linea Wafer, mentre il big match tra Inghilterra e Francia vede entrambe le formazioni orfane di leader come Kildunne e Romane Menager. Proprio questa sfida a Twickenham potrebbe rivelare nuovi talenti come la giovane Taina Maka tra le fila francesi, anche se il pronostico resta favorevole alle inglesi, forti di una rosa di altissimo livello.

Squadra Ultime 4 partite Meta nei primi minuti Galles 4 Sempre Italia 4 Sempre subita

Le formazioni vedono il Galles puntare su una mischia pesante e l’Italia su un gruppo ormai rodato, in una gara che si annuncia equilibrata e combattuta.

In conclusione, la partita tra Italia e Galles si presenta come un banco di prova per entrambe le squadre, chiamate a confermare i progressi evidenziati nelle ultime settimane. Le statistiche recenti suggeriscono un inizio gara particolarmente intenso, con il Galles abile a sbloccare presto il risultato e l’Italia pronta a rispondere. Le quote dei bookmaker, se disponibili, tenderebbero a premiare leggermente la formazione gallese per la sua continuità offensiva, ma il margine resta limitato.

