Home | Pronostico Genoa-Milan: statistiche e quote per la sfida

La sfida tra Genoa e Milan, in programma allo stadio Ferraris di Genova, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della 35esima giornata di Serie A. Le statistiche e i trend recenti delle due squadre offrono numerosi spunti di riflessione per analizzare non solo l’aspetto sportivo, ma anche quello relativo ai pronostici e alle potenziali evoluzioni del match. In questa analisi, approfondiremo i dati più rilevanti e le quote aggiornate, fondamentali per chi vuole farsi un’idea chiara sull’andamento della gara.

Statistiche recenti delle squadre e andamento al Ferraris

Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento con motivazioni differenti e trend opposti:

Il Milan ha vinto le ultime tre trasferte senza subire reti, ma per trovare quattro vittorie consecutive fuori casa a “porta inviolata” bisogna risalire al dicembre 2003.

La squadra di Conceiçao ha migliorato il proprio rendimento dopo il successo contro l’ Inter in Coppa Italia e il 2-0 inflitto al Venezia in campionato.

ha migliorato il proprio rendimento dopo il successo contro l’ in e il 2-0 inflitto al in campionato. Il Genoa ha perso le ultime due partite di campionato e non segna da tre gare; non resta a secco di reti per quattro giornate consecutive da febbraio 2022.

ha perso le ultime due partite di campionato e non segna da tre gare; non resta a secco di reti per quattro giornate consecutive da febbraio 2022. Negli ultimi cinque turni, il Genoa ha realizzato solo un gol, evidenziando un calo offensivo.

Il dato interessante riguarda i tiri dalla distanza: da inizio 2025, il Milan è la squadra che ha tentato più conclusioni da fuori area in Serie A (95), ma non ha ancora segnato alcun gol in questo modo, così come Bologna e lo stesso Genoa.

Ultimi 6 scontri a Marassi Vittorie Milan Pareggi Vittorie Genoa 6 5 0 1

Le probabili formazioni vedono il Genoa schierato con il 4-3-3, mentre il Milan opta per il 3-4-3, con Jovic favorito in attacco dopo il recupero dall’infortunio. Il Genoa, già salvo, potrebbe concedere qualcosa in più, a differenza di un Milan che ha l’obbligo di continuare a inseguire la zona europea, soprattutto in vista della finale di Coppa Italia.

Le quote dei principali operatori vedono il Milan favorito: la vittoria rossonera è proposta a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai. L’opzione “No Gol”, che indica almeno una squadra a zero reti, è offerta a 2.00 dai medesimi bookmaker. Il trend delle ultime visite del Milan a Marassi rafforza la fiducia sui rossoneri: nelle ultime sei sfide, cinque successi del Milan e due “clean sheet” consecutivi nelle ultime due gare.

La partita tra Genoa e Milan si preannuncia interessante sia dal punto di vista tecnico che per gli appassionati di statistiche e pronostici. I numeri recenti spingono verso una possibile affermazione dei rossoneri, soprattutto considerando le motivazioni e il trend positivo in trasferta. Le quote attuali favoriscono la squadra di Conceiçao, mentre il Genoa potrebbe faticare nuovamente in fase offensiva.

Segui tutte le nostre analisi aggiornate e scopri i pronostici dettagliati sulle prossime giornate di Serie A!