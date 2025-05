Pronostico Genoa-Milan: statistiche, analisi e quote di oggi

La giornata calcistica di lunedì 5 maggio 2025 si presenta densa di appuntamenti rilevanti, con particolare attenzione rivolta al posticipo di Serie A tra Genoa e Milan. In questo periodo cruciale della stagione, in cui si delineano i verdetti definitivi dei principali campionati europei, la sfida del Ferraris assume un valore strategico, soprattutto per i rossoneri, ancora in corsa per un posto in Europa.

Statistiche recenti e precedenti favorevoli al Milan al Ferraris

Negli ultimi anni, il Milan ha dimostrato una particolare solidità nelle trasferte contro il Genoa. Analizzando gli ultimi sei incontri disputati allo stadio Luigi Ferraris, i rossoneri hanno ottenuto cinque vittorie, mantenendo la porta inviolata nelle due sfide più recenti. Questo trend positivo si inserisce in una fase importante della stagione, con la squadra di Conceiçao desiderosa di confermare il proprio stato di forma in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna del 14 maggio. Il Genoa, invece, sembra aver raggiunto la salvezza e potrebbe affrontare la gara con minori pressioni.

Il Milan, galvanizzato dalla recente vittoria in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter e dal successo in campionato contro il Venezia, arriva a questa sfida consapevole di dover raccogliere punti per rimanere agganciato alla speranza europea. Tuttavia, la rosa presenta alcune defezioni: tra i rossoneri mancherà Jovic, con ballottaggio in attacco tra Abraham e Gimenez. Sul fronte opposto, il Genoa dovrà fare a meno di Miretti ed Ekuban, e resta incerta la presenza di Malinovskyi; in attacco salgono le quotazioni di Pinamonti.

Ultimi 6 precedenti a Genova: 5 vittorie Milan, 1 Genoa

Milan imbattuto nelle ultime 2 trasferte al Ferraris

Genoa con assenze importanti in rosa

Milan motivato dalla lotta per l’Europa e dalla finale di Coppa Italia

Le quote vedono il Milan favorito, con valori che oscillano tra 1.80 e 2.00 per la vittoria rossonera, mentre il segno “1” (vittoria Genoa) viene proposto a circa 4.00-4.50. Il pareggio si aggira attorno a 3.30-3.50, a conferma dell’equilibrio che potrebbe caratterizzare la sfida considerando le motivazioni delle due squadre.

In conclusione, il posticipo tra Genoa e Milan rappresenta uno degli appuntamenti più attesi di questa giornata di Serie A, con i rossoneri chiamati a confermare il proprio trend positivo in trasferta e a tenere vivo il sogno europeo. Le principali quote vedono il Milan favorito, ma restano aperte diverse possibilità in virtù delle assenze e delle motivazioni delle due squadre. Scopri tutti gli sviluppi e le analisi dettagliate seguendo i nostri approfondimenti sulle partite più importanti della giornata!