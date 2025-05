Pronostico e statistiche Sinner-Roma: tutte le sfide e quote

I Internazionali d’Italia di tennis 2025 sono pronti a regalare emozioni agli appassionati e agli scommettitori, grazie al ritorno in campo del numero uno al mondo Jannik Sinner dopo la squalifica. Il torneo, che si disputa al Foro Italico di Roma, attira l’attenzione non solo per il valore sportivo, ma anche per le possibili sorprese nel tabellone maschile, dove non mancano sfide interessanti e potenziali derby italiani. In questo articolo analizziamo il percorso di Sinner, le insidie rappresentate dagli avversari e le statistiche in vista delle scommesse sui match.

Il percorso di Jannik Sinner: statistiche e possibili ostacoli

Il tabellone degli Internazionali d’Italia 2025 è stato sorteggiato in uno scenario suggestivo, la Fontana di Trevi, con la presenza di giovani promesse e delle principali teste di serie. Jannik Sinner, rientrato dopo tre mesi di stop per il caso Clostebol, parte direttamente dal secondo turno grazie al bye riservato alla testa di serie n°1. Il suo esordio avverrà contro il vincente tra l’argentino Mariano Navone e il diciottenne palermitano Federico Cinà. Possibile quindi un derby tutto italiano che segnerebbe un passaggio di testimone tra generazioni.

Sinner è attualmente al primo posto nel ranking ATP nonostante la lunga assenza, forte della vittoria agli Australian Open 2025 .

è attualmente al nonostante la lunga assenza, forte della vittoria agli . Al terzo turno potrebbe affrontare lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina o il belga Zizou Bergs .

o il belga . Agli ottavi, attenzione a nomi come Francisco Cerundolo (già vincitore su Sinner nel 2023), Nicolas Jarry e Frances Tiafoe .

(già vincitore su nel 2023), e . Ai quarti di finale, il pericolo maggiore per Sinner sarà il norvegese Casper Ruud , fresco vincitore del Masters 1000 di Madrid e attuale n°7 del mondo.

sarà il norvegese , fresco vincitore del e attuale n°7 del mondo. In semifinale, possibili incroci con Taylor Fritz o Alex de Minaur, mentre tutti i principali rivali (come Alexander Zverev e Carlos Alcaraz) sono dall’altra parte del tabellone.

Oltre a Sinner, occhi puntati su altri italiani come Lorenzo Musetti, che debutterà contro il vincente tra un qualificato e il serbo Hamad Medjedovic, e su Matteo Berrettini, possibile protagonista di un derby azzurro al secondo turno. Il tabellone prevede anche un interessante primo turno tra Flavio Cobolli e Luca Nardi per conquistare la sfida con Alex de Minaur.

L’attesa per il ritorno di Sinner e per i match degli altri big rende questa edizione degli Internazionali d’Italia particolarmente aperta e difficile da pronosticare. Le quote delle scommesse indicano Sinner tra i favoriti, seguito da Ruud, Zverev e Alcaraz, anche se lo spagnolo è alle prese con alcuni problemi fisici. Diversi outsider, come Jack Draper e Taylor Fritz, sono pronti a sorprendere. In campo femminile, la favorita resta Aryna Sabalenka, ma attenzione a Iga Swiatek e Coco Gauff.

Per restare aggiornato su tutti gli sviluppi degli Internazionali d’Italia, consulta le nostre previsioni: analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi più importanti del tennis mondiale!