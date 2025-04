Pronostico e statistiche Nuggets-Clippers: analisi playoff NBA

La serie playoff tra Denver Nuggets e Los Angeles Clippers si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti della postseason NBA. Le due squadre arrivano da stagioni regolari solide, segnate da cambiamenti significativi nei rispettivi roster e staff tecnico, ma anche da prestazioni individuali di altissimo livello. In particolare, gli occhi sono puntati sul duello tra Nikola Jokic e Kawhi Leonard, due dei protagonisti più attesi della serie, che promette spettacolo e incertezza fino all’ultima partita.

Statistiche chiave dei Denver Nuggets: punti, difesa e impatto Jokic

La stagione dei Nuggets si è chiusa con una serie di eventi inattesi: il licenziamento del general manager Calvin Booth e del coach Michael Malone a ridosso dei playoff ha segnato una svolta, ma la squadra sembra aver ritrovato compattezza. Guidati da Nikola Jokic, i Nuggets vantano uno dei migliori bilanci in regular season degli ultimi anni nella Western Conference. Jokic, fresco di una delle migliori stagioni della carriera (terzo all-time per triple-doppie NBA), ha chiuso le sfide stagionali contro i Clippers con una media di 28.3 punti e 10 rimbalzi a partita, tirando con il 54% dal campo e il 52% da tre punti. Quando in campo con Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. e Christian Braun, Denver ha superato gli avversari di 12.8 punti ogni 100 possessi. Tuttavia, la profondità della panchina e la difesa restano punti deboli che i Clippers potrebbero sfruttare.

Denver ha vinto 3 delle ultime 4 sfide stagionali contro Los Angeles

Con Jokic in campo: +5.3 punti di differenza sui Clippers

Problemi di turnover: 17 assist e 15 palle perse per Jokic contro LA

Nuovo coach David Adelman dopo la partenza di Malone

La difesa, seppur meno solida rispetto all’attacco, sarà chiamata a contenere il ritorno in piena forma di Kawhi Leonard e le soluzioni offensive di James Harden e Norman Powell.

La sfida tra Denver e Los Angeles si gioca anche sulle scelte tattiche e sulla capacità di adattarsi ai cambiamenti di roster e allenatori. Per i Nuggets, il fattore campo potrebbe risultare determinante, così come il rendimento dei titolari nelle fasi clou della serie. La squadra di coach Adelman dovrà gestire la pressione derivante dai recenti cambiamenti, sfruttando al massimo il talento di Jokic e la coesione del quintetto base. Le quote sulle principali piattaforme vedono leggermente favoriti i Nuggets, grazie anche al rendimento casalingo e alla presenza del tre volte MVP serbo, ma i Clippers, con una delle difese più solide della lega e un attacco in crescita, restano avversari temibili e pronti a sorprendere.

La serie promette un equilibrio elevato, con la possibilità di vedere partite combattute fino all’ultimo possesso. Le statistiche stagionali suggeriscono un leggero vantaggio per Denver, ma la profondità dei Clippers e il ritorno di Leonard potrebbero cambiare gli equilibri.

