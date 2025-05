Pronostico e statistiche: Massa Carrara vs Prato, semifinale Serie B

Le semifinali di Serie B maschile di pallavolo si accendono con l’atteso confronto tra Pallavolo Massa Carrara e Kabel Volley Prato. In questa fase cruciale della stagione, entrambe le formazioni puntano a conquistare l’accesso alla finalissima, ma il percorso che attende i toscani appare in salita, soprattutto alla luce dei precedenti stagionali e delle statistiche raccolte nei mesi passati.

Statistiche e precedenti: Prato favorita ma Massa Carrara in crescita

Il cammino delle due squadre nella stagione 2024/2025 evidenzia un certo equilibrio, ma anche alcuni dati che pongono Kabel Volley Prato in posizione di vantaggio:

Regular Season : Prato ha concluso al secondo posto, mentre Massa Carrara si è classificata terza, con un distacco di 9 punti.

: ha concluso al secondo posto, mentre si è classificata terza, con un distacco di 9 punti. Poule Promozione : Prato ha ottenuto la terza posizione, seguita subito dopo dalla formazione apuana, che ha chiuso a 6 punti di distanza.

: ha ottenuto la terza posizione, seguita subito dopo dalla formazione apuana, che ha chiuso a 6 punti di distanza. Scontri diretti: Nei due incontri disputati nel girone iniziale, Prato si è imposta in entrambi i casi con un netto 3-0.

Questi numeri delineano una sfida in cui la formazione gigliata parte con i favori del pronostico, ma non mancano i segnali di crescita da parte dei ragazzi allenati da Luca Cei.

La notizia centrale riguarda la possibilità per Pallavolo Massa Carrara di invertire il trend negativo degli scontri stagionali con Kabel Volley Prato. Dopo una regular season solida e una Poule Promozione in costante miglioramento, gli apuani arrivano a questa semifinale consapevoli delle proprie potenzialità. Il format della sfida prevede una serie al meglio delle tre partite: la prima si gioca oggi alla palestra Gramsci-Keynes di San Giusto, il ritorno sarà sabato 10 marzo al Palazzetto dello Sport di Massa e, in caso di parità, la “bella” è fissata per sabato 17 maggio nuovamente a Prato.

La squadra di Massa Carrara, pur partendo da outsider, può contare su una rosa giovane e motivata, desiderosa di scrivere una pagina importante della propria storia sportiva. D’altra parte, Prato si presenta forte di due vittorie nette nei precedenti stagionali e di una maggiore esperienza nei momenti decisivi. La semifinale si preannuncia quindi avvincente e ricca di spunti anche per gli appassionati di statistiche e previsioni.

Nel lato opposto del tabellone, la sfida tra Remax Ideale Torretta Livorno e Collevolley Asd vede i labronici favoriti secondo i pronostici, grazie ai successi ottenuti sia nel girone che nella Poule Promozione, dove hanno superato i rivali senesi con i punteggi di 3-1 e 3-0.

In conclusione, la sfida tra Pallavolo Massa Carrara e Kabel Volley Prato mette di fronte due squadre motivate, ma le statistiche e i risultati precedenti pendono dalla parte dei pratesi. La serie al meglio delle tre gare lascia comunque aperte le possibilità di sorprese. Sul fronte delle quote, i favoriti restano Prato e Livorno per la qualificazione alla finale.

Segui i nostri approfondimenti per restare sempre aggiornato sulle analisi e i pronostici delle principali sfide di Serie B maschile di pallavolo!