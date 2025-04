Pronostico e statistiche Bologna-Inter: analisi e quote Serie A

La 33ª giornata di Serie A si preannuncia cruciale sia per la corsa al titolo che per la lotta salvezza, con numerosi incontri di rilievo e una particolare attenzione sulle quote maggiorate offerte dai principali bookmaker. Dopo le sfide europee che hanno visto impegnate squadre come Inter, Lazio e Fiorentina, il campionato italiano propone sfide dall’alto profilo tecnico e grande interesse per appassionati e scommettitori.

Quote e statistiche: focus sulla sfida Bologna-Inter

La partita tra Bologna e Inter, in programma domenica 20 aprile alle ore 18:00 allo stadio Renato Dall’Ara, rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre. I rossoblù, guidati da Vincenzo Italiano, inseguono un posto nelle competizioni europee e sono reduci da una sconfitta contro l’Atalanta che li ha visti scivolare a -2 dalla Juventus in classifica. L’Inter di Simone Inzaghi, invece, mantiene la vetta della classifica con 3 punti di vantaggio sul Napoli dopo il successo casalingo contro il Cagliari.

Negli ultimi sei incontri ufficiali, l'Inter ha sempre visto entrambe le squadre andare a segno ("Goal sì").

Il Bologna ha chiuso quattro delle ultime cinque partite interne con almeno un gol per parte.

Le quote maggiorate di SNAI propongono l'esito "Over 0.5" a quota 8.00, offrendo una potenziale vincita maggiorata per chi punta su almeno un gol nella partita.

Le statistiche suggeriscono una gara aperta, dove la voglia di punti delle due squadre potrebbe favorire uno spettacolo ricco di reti. Il pronostico proposto da Superscommesse verte sull’opzione “Goal sì”, sostenuta dai dati delle ultime uscite sia dell’Inter che del Bologna. Inoltre, l’analisi delle quote vede il segno 1 (vittoria Bologna) a 3.20, il pareggio a 3.10 e il segno 2 (vittoria Inter) a 2.30, a conferma dell’equilibrio e dell’incertezza che regnano alla vigilia.

La 33ª giornata di Serie A offre numerosi spunti di interesse anche per gli altri match, con promozioni riservate ai nuovi clienti e quote particolarmente vantaggiose. Prima di aderire alle offerte, è fondamentale consultare i termini e le condizioni dei bookmaker. Le quote maggiorate, come quella sull'”Over 0.5″ di SNAI, rappresentano un’occasione per chi desidera aggiungere un pizzico di emozione alle proprie previsioni.

Bologna-Inter : Over 0.5 a quota 8.00 (SNAI)

: Over 0.5 a quota 8.00 (SNAI) Segno 1 a 3.20, X a 3.10, 2 a 2.30 (Superscommesse)

