Pronostico Cremonese-Mantova: statistiche e analisi del derby

Il derby lombardo tra Cremonese e Mantova accende i riflettori della Serie B con una sfida che va oltre la semplice rivalità regionale. Entrambe le formazioni arrivano a questo appuntamento con obiettivi ben precisi: consolidare le rispettive posizioni e dare una svolta decisiva al proprio finale di stagione. Il match in programma allo Stadio Zini si prospetta dunque ricco di tensione e importanza, sia sul piano sportivo che su quello emotivo.

Statistiche recenti e stato di forma: i numeri della Cremonese

La Cremonese, guidata da Giovanni Stroppa, si presenta al derby con un solido quarto posto in classifica e un ruolino di marcia impressionante nelle ultime settimane:

3 vittorie nelle ultime 5 partite;

14 gol realizzati dal 22 febbraio;

L’ultima sconfitta risale a oltre due mesi fa.

Questo trend positivo permette ai grigiorossi di mantenere un margine di 3 punti sulla Juve Stabia, diretta inseguitrice per un posto nei playoff promozione. Tuttavia, la squadra dovrà fare i conti con le assenze importanti di Franco Vazquez e Saro, elementi chiave nello scacchiere tattico di Stroppa.

Il Mantova, dal canto suo, occupa attualmente la tredicesima posizione a quota 37 punti, con un vantaggio di due lunghezze sulla zona playout. La formazione di Davide Possanzini arriva da una serie di risultati incoraggianti, tra cui il recente pareggio in rimonta contro lo Spezia e le vittorie su Sudtirol e Brescia. Se il reparto offensivo mostra buone qualità grazie al trascinatore Leonardo Mancuso (9 gol) e all’esperienza di Mensah (6 assist), la difesa resta il tallone d’Achille, con 49 reti subite in 33 partite, seconda peggior retroguardia del torneo.

Squadra Ultime 5 partite Gol fatti Gol subiti Posizione Cremonese 3V 2N 0P 14 n.d. 4° Mantova 1V 2N 2P n.d. 49 13°

L’assenza dei tifosi ospiti allo Zini è un tema caldo della vigilia, ma il tecnico mantovano ha chiesto ai suoi di giocare anche per loro, senza lasciarsi condizionare.

In sintesi, Cremonese e Mantova si affrontano in un match che pesa moltissimo sia in ottica playoff che playout. Le quote dei principali operatori vedono favoriti i padroni di casa, complice la differenza di punti in classifica e la maggiore solidità difensiva. Tuttavia, il “fattore derby” potrebbe riservare sorprese, con il pronostico più gettonato che si orienta verso un pareggio (1-1), ma attenzione ai minuti finali, dove la Cremonese ha spesso trovato gol decisivi.

