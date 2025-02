Pronostico Berrettini vs Draper all’ATP 500 Doha

Matteo Berrettini si prepara a una nuova sfida cruciale nel torneo di Doha, che potrebbe spalancargli le porte della semifinale. Dopo aver superato avversari di calibro come Novak Djokovic e Tallon Griekspoor, il tennista romano si trova ora di fronte al britannico Jack Draper. All’orizzonte, per gli appassionati di tennis e scommesse sportive, si profilano incontri emozionanti e opportunità di pronostici avvincenti, con altre stelle come Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev pronte a scendere in campo.

Berrettini sfida Draper: quote e statistiche

Nel match dei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, Matteo Berrettini affronterà Jack Draper, un avversario temibile e in ottima forma. Berrettini, quotato a 2.20 per la vittoria, ha dimostrato tenacia nel superare Tallon Griekspoor in un match combattuto, ma dovrà fronteggiare un Draper che ha dominato i suoi primi incontri del torneo contro avversari come Alexei Popyrin e Christopher O’Connell. L’unico confronto diretto tra i due è avvenuto sull’erba, con il britannico che ha avuto la meglio.

Le altre sfide dei quarti vedranno protagonisti nomi illustri del tennis mondiale. Daniil Medvedev, bancato a 1.48, parte favorito contro il canadese Felix Auger-Aliassime, nonostante il bilancio nei precedenti incontri sia fortemente a suo favore con un netto 7-1. Medvedev è desideroso di riscatto dopo una stagione deludente e punta a questo torneo per iniziare il 2025 con il piede giusto. Dall’altra parte del tabellone, Carlos Alcaraz, forte delle sue sette vittorie consecutive, è quotato a 1.22 per battere il ceco Jiri Lehecka. Alcaraz, dopo il trionfo a Rotterdam, è considerato uno dei favoriti per la vittoria finale a Doha.

Queste partite rappresentano non solo un'opportunità di intrattenimento per gli appassionati

Le sfide dell’ATP 500 di Doha promettono spettacolo e incertezza, ingredienti essenziali per gli appassionati e gli scommettitori. Le quote variano, con Berrettini e Draper al centro dell’attenzione: rispettivamente a 2.20 e 1.65. La partita tra Medvedev e Auger-Aliassime è altrettanto avvincente, con la vittoria del russo data a 1.48. Infine, la sfida tra Alcaraz e Lehecka, con il campione spagnolo favorito, promette un intenso spettacolo tennistico.

