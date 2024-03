Serie A, le probabili formazioni della 30° giornata di campionato

Probabili formazioni Serie A. Dopo la sosta per le nazionali, il campionato italiano torna in campo nel turno pasquale. La 30° giornata di campionato sarà divisa tra sabato 30 marzo e lunedì 1° aprile 2024. In questo articolo vi sveliamo le probabili formazioni. (Continua…)

Probabili formazioni Serie A

NAPOLI-ATALANTA, sabato, ore 12.30:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Traore, Anguissa; Politano, Raspadori, Osimhen.

Allenatore: Calzona.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Scamacca.

Allenatore: Gasperini.

GENOA-FROSINONE, sabato, ore 15.00:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Messias; Gudmundsson, Retegui.

Allenatore: Gilardino.

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Gelli; Cheddira.

Allenatore: Di Francesco.

TORINO-MONZA, sabato, ore 15.00:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Rodriguez, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Allenatore: Juric.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Pablo Marì, Izzo, Andrea Carboni; Pessina, Gagliardini; Mota Carvalho, D. Maldini, Colpani; Djuric

Allenatore: Palladino.

LAZIO-JUVENTUS, sabato, ore 18.00:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Casale, Romagnoli; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile.

Allenatore: Tudor

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa.

Allenatore: Allegri.

FIORENTINA-MILAN, sabato, ore 20.45:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Allenatore: Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Allenatore: Pioli.

BOLOGNA-SALERNITANA, lunedì, ore 12.30:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Odgaard.

Allenatore: Motta.

SALERNITANA (4-3-1-2): Costil; Pierozzi, Manolas, Boateng, Bradaric; Basic, Maggiore, Legowski; Candreva; Tchaouna, Weissman.

Allenatore: Colantuono.

CAGLIARI-HELLAS VERONA, lunedì, ore 15.00:

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Noslin, Folorousho, Mitrovic; Swiderski.

Allenatore: Baroni.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Sulemana; Gaetano, Luvumbo; Lapadula.

Allenatore: Ranieri.

SASSUOLO-UDINESE, lunedì, ore 15.00:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Viti, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Thorstvedt, Defrel, Laurienté; Pinamonti.

Allenatore: Ballardini.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Nehuen Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Success.

Allenatore: Cioffi.

LECCE-ROMA, lunedì, ore 18.00:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Blin, Gonzalez; Almqvist, Piccoli, Krstovic.

Allenatore: Gotti.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Cristante, Bove; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

Allenatore: De Rossi.

INTER-EMPOLI, lunedì, ore 20.45:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismaijli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Marin, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.

Allenatore: Nicola.