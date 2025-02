Arriva la neve sull’Italia: ecco quando e in quali regioni

Previsioni meteo Italia. Sul nostro paese sta per arrivare l’aria fredda e porta con sé anche la neve a quote relativamente basse. A partire da domani ci sarà un afflusso di correnti fredde provenienti dall’Europa nordorientale e genererà un vortice che causerà un peggioramento atmosferico in diverse zone d’Italia. (Continua…)

Previsioni meteo Italia, in arriva una perturbazione

Secondo gli esperti di 3B Meteo, è in arrivo sul nostro paese una perturbazione che si svilupperà da un centro di bassa pressione, raggiungendo il nostro paese con la sua parte anteriore e aumentando la copertura nuvolosa, specialmente nelle regioni occidentali. Le prime piogge si manifesteranno già da oggi principalmente al Nordovest, sulle isole maggiori e in alcune aree delle regioni adriatiche. Tale vortice è generato dall’aria fredda proveniente dal nordest Europa. Si abbasseranno le temperature in Val Padana e ci saranno anche alcune nevicate anche a quote relativamente basse. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)