Meteo, arriva la neve in Italia e ci sarà da tremare! Ecco quando – Il tempo sta per cambiare radicalmente. Dopo settimane di temperature anomale, l’Italia si prepara a vivere una vera e propria svolta invernale, con l’arrivo di una massa d’aria gelida di origine polare. Come riporta il Messaggero, citando le previsioni de ilmeteo.it, nei prossimi giorni le correnti fredde in discesa dal Nord Europa colpiranno gran parte del Paese, portando piogge, vento, un brusco calo delle temperature e, in alcune aree, anche la neve.

Meteo, arriva la neve in Italia e ci sarà da tremare! Ecco quando

I primi segnali del cambiamento si avvertiranno già tra martedì 18 e mercoledì 19 novembre, quando un vortice in formazione sul Mediterraneo darà origine a piogge diffuse e temporali intensi, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Da giovedì 20 novembre, invece, prenderà vita la prima vera irruzione fredda della stagione, con aria polare in arrivo dal Nord Europa pronta a spingersi fino al bacino del Mediterraneo. L’assetto barico sarà tipicamente invernale: le correnti fredde entreranno dalla cosiddetta Porta del Rodano (tra Francia sudorientale e Liguria), innescando la formazione di un secondo vortice ciclonico sui nostri mari. Il risultato? Piogge abbondanti, vento forte e un abbassamento marcato delle temperature, in particolare al Nord e nelle regioni centrali.

Temperature in picchiata: cosa accadrà

Secondo gli esperti, i valori termici scenderanno ben al di sotto delle medie stagionali, segnando un netto cambio di passo rispetto alle ultime settimane. Si tratta, a tutti gli effetti, della prima ondata di freddo polare dell’autunno, destinata a riportare un clima rigido e instabile su buona parte della Penisola. I meteorologi avvertono che l’ingresso dell’aria fredda sarà accompagnato da raffiche di vento violente e possibili nubifragi localizzati, specie lungo le coste tirreniche e sulle isole maggiori.

