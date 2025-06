Precipita nel vano ascensore di casa, poi viene portata in ospedale ed è choc: cosa succede – Lo scorso 30 maggio, un normale sopralluogo in una villetta di nuova costruzione si è trasformato in un dramma a Milano, nel quartiere Barona. Una donna di 68 anni è precipitata nel vano ascensore non ancora installato, riportando gravi lesioni alla schiena. L’incidente è avvenuto all’interno dell’abitazione su due piani che la signora aveva appena acquistato insieme al marito.

Precipita nel vano ascensore di casa, poi viene portata in ospedale ed è choc: cosa succede

Secondo le ricostruzioni, la donna sarebbe caduta da un’altezza di circa tre metri, mentre si trovava nel cantiere per visionare l’avanzamento dei lavori. A rendere il tutto ancora più inquietante è quanto accaduto dopo l’incidente: il capo cantiere ha portato la vittima all’ospedale San Paolo, ma avrebbe raccontato ai medici di non conoscerla e di averla trovata a terra, ferita, probabilmente investita da un’auto pirata. Una versione che, almeno inizialmente, non è stata smentita nemmeno dal marito della donna.

Il tentativo di insabbiare l’accaduto

Dietro la bugia, secondo quanto emerso dalle indagini, ci sarebbe stato il timore che il cantiere venisse sequestrato dalle autorità, con un conseguente ritardo nella consegna dell’immobile. La coppia, infatti, aveva già venduto la vecchia casa e avrebbe dovuto trasferirsi al più presto nella nuova abitazione. Durante il sopralluogo, accompagnati anche dal loro cane, i coniugi volevano prendere le prime misure e sollecitare l’azienda costruttrice ad accelerare i lavori. Ma proprio durante la visita, per una possibile distrazione o un’inadeguata messa in sicurezza dell’area, la donna è precipitata nel vano ascensore, cadendo di schiena. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. È a quel punto che sarebbe scattata la decisione, non concordata con la vittima, di coprire l’accaduto con una versione alternativa: quella di un fantomatico incidente stradale.

