Ponti 2025, come fare 32 giorni in vacanza usandone solo 7 di ferie: le date da segnare

Manca davvero poco all’inizio del 2025 e come ogni anno il calendario già ci anticipa in quali giorni cadranno le prossime Feste e quali saranno i ponti 2025 da sfruttare per godere di ben 32 giorni di vancanza usandone solo sette di ferie. (Continua a leggere dopo le foto)

Ponti 2025, le date da segnare per fare 32 giorni di vacanza

Deve ancora concludersi il 2024 con le imminenti festività natalizie che già milioni di italiani danno un’occhiata al calendario 2025 per iniziare a progettare quali combinazioni si possono sfruttare per poter usufruire di molti giorni di vacanza chiedendo soltanto pochi giorni di ferie. Grazie ai ponti 2025, come riportato da Il Giornale, sarà possibile godere di 32 giorni di vacanza usando solo sette di ferie. Le prime date da cogliere al volo le troviamo nei primi mesi dell’anno nuovo: iniziamo con il 1° gennaio 2025 mercoledì, mentre l’Epifania sarà lunedì 6 gennaio. In questo caso con due soli giorni di ferie (il 2 e 3 gennaio) si potranno accumulare sei giorni di vacanza. Poi sarà la volta delle feste pasquali e non solo: quest’anno il giorno di Pasqua sarà domenica 20 aprile, Pasquetta il 21 e la Liberazione di venerdì 25 aprile. In questo primo caso con tre giorni di ferie (22, 23 e 24 aprile) se ne accumuleranno sette ma a queste dobbiamo aggiungere il 1° maggio che, essendo di giovedì, darà il via a quattro giorni di vacanze.

