Polveriera Real Madrid: Vinicius scontento, spogliatoio in fiamme

Il Real Madrid resta al primo posto in Liga, con un punto di vantaggio sul Barcellona, ma le ultime partite sono state deludenti. Dopo il secondo pareggio consecutivo contro Elche e Rayo Vallecano, il gioco non decolla e lo spogliatoio mostra segni di malumore. Secondo i media spagnoli, alcune tensioni interne riguarderebbero proprio la gestione del gruppo da parte di Xabi Alonso, ex tecnico del Bayer Leverkusen.

Il gol di Bellingham all’87’ ha evitato una sconfitta contro l’Elche, ma le voci su uno spogliatoio sul piede di guerra si fanno sempre più insistenti. Ok Diario parla apertamente di una “polveriera Real”: tifosi inferociti e divergenze interne rendono l’ambiente delicato, anche se il club non sembra valutare un esonero immediato dell’allenatore.

Al centro delle tensioni c’è Vinicius Junior, scontento dopo la sostituzione nel Clasico contro il Barcellona, che ha contestato platealmente la scelta di Xabi Alonso. Secondo The Athletic, il brasiliano avrebbe comunicato alla dirigenza di non voler rinnovare il contratto, in scadenza nel 2027, finché l’allenatore spagnolo rimarrà in panchina. (continuo dopo la foto)

Le divergenze tra i due risalgono al Mondiale per club: nella semifinale persa contro il PSG, Vinicius non era stato inizialmente schierato tra i titolari e ha poi giocato fuori ruolo per l’infortunio di Alexander-Arnold. Tra equivoci tattici, difficoltà di convivenza con i compagni e la considerazione del tecnico, il brasiliano starebbe valutando seriamente l’addio.

Le trattative per il rinnovo erano già in stallo all’inizio dell’anno. Vinicius, con un ingaggio attuale di 18 milioni, avrebbe chiesto più di quanto il Real fosse disposto a offrire, 20 milioni netti. L’ipotesi di una separazione non è quindi così remota, e lo scenario crea ulteriori pressioni su Xabi Alonso, chiamato a mantenere equilibrio tra risultati sul campo e armonia nello spogliatoio.

La situazione resta delicata: il Real Madrid guida la classifica, ma tra pareggi, tensioni interne e un possibile addio di Vinicius, l’ambiente intorno ai blancos è più ribollente che mai.

