Milan, il sogno scudetto è sempre più concreto: cosa serve adesso

Il Milan di Massimiliano Allegri è una delle sorprese di questo inizio di campionato, in cui si trova alle spalle della Roma e in piena corsa per lo scudetto. La dead line indicata dal tecnico è fissata per marzo, ma la verità è che l’appuntamento più importante arriva già a gennaio, quando il club dovrà intervenire sul mercato per colmare due lacune fondamentali.

La prima cosa che ha fatto Max Allegri al Milan è stata bloccare la cessione di Maignan al Chelsea a rischio di perderlo a 0. Solo all'Inter continuano a non capire da 5 anni (almeno) quanto sia importante avere un ottimo portiere. Le scelte parlano chiaro. pic.twitter.com/YwllmCzf8M — Angelo (@Ang_2699) November 25, 2025

Il primo obiettivo riguarda il centravanti. Gimenez, alle prese con problemi alla caviglia, non incide, e la coppia Pulisic-Leao, pur di grande qualità, non riesce a riempire adeguatamente l’area di rigore. Questo limita la squadra soprattutto contro avversarie chiuse, che hanno già bloccato i rossoneri costringendoli a due pareggi e a una sconfitta stagionale contro Cremonese, Pisa e Parma. (continua dopo la foto)

I sogni dei tifosi guardano a Lewandowski, ma il suo ingaggio e la complessità dell’operazione rendono l’ipotesi poco realistica. Più concreto, secondo i piani del Milan, sarebbe puntare su un attaccante come Fullkrug, attualmente al West Ham: 32 anni, contratto lungo fino al 2028, capace di sostenere da solo un attacco e di occupare l’area come serve per il gioco rossonero.

Con un centravanti di livello, Allegri potrebbe sfruttare al meglio la solidità della difesa, rinforzata dal ritorno a centrocampo di Rabiot, e un centrocampo completo e versatile. Il Milan, infatti, ha costruito la propria classifica fin qui soprattutto grazie alle vittorie contro Napoli, Roma e Inter, e ha dimostrato di potersela giocare alla pari con chiunque.

Il secondo tassello necessario riguarda la difesa: un centrale d’esperienza capace di fare da guida. Il nome di riferimento è Thiago Silva, 41 anni, fisicamente integro e con una qualità tecnica sopra la media. L’ex capitano potrebbe diventare il punto di riferimento della retroguardia, in grado di mantenere ordine e sicurezza nei momenti chiave della stagione. (continua dopo la foto)

Gennaio diventa quindi il mese decisivo: due innesti mirati, un centravanti e un difensore, e il Milan potrebbe rendere ancora più concreta la propria corsa allo scudetto, approfittando anche dell’assenza dalle competizioni europee che preserva energie fisiche e mentali.

Allegri dovrà continuare a gestire ogni momento con la consueta concretezza, ma il resto dipenderà dalla capacità della società di supportare il tecnico nelle scelte di mercato. In sostanza, tra uno scudetto di bilancio e uno da cucirsi al petto c’è una differenza abissale. E il Milan, al momento, ha la possibilità di puntare decisamente al secondo.

Leggi anche: