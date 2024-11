Sabato mattina a Paese, in provincia di Treviso, si svolti i funerali di Amar Kudin, il poliziotto trevigiano di 32 anni morto in servizio a Roma in un incidente tra due auto della polizia. Sono stati proprio i suoi colleghi a scorate in auto e moto il feretro fino allo stadio Gianni Visentin nel campo da rugby dove Kudin è cresciuto sportivamente e dove sarebbe dovuto tornare presto a giocare. Più di duemila persone tra parenti, amici e colleghi presenti alla cerimonia e dire addio per l’ultima volta ad Amar.

Poliziotto morto nell’incidente

Ieri pomeriggio lo stadio era affollato per l’ultimo saluto al giovane agente rugbista, Amar Kudin, vittima dello scontro tra due volanti. Il poliziotto trentaduenne in servizio presso il Commissariato di Primavalle è morto lo scorso lunedì 18 novembre in un incidente stradale tra volanti in zona Torrevecchia, Roma, mentre viaggiava come passeggero in un’auto guidata da una collega diretti in Commissariato, dopo aver fermato una persona. La palla ovale era la sua grande passione, che divideva con il lavoro in polizia. Atleta delle Fiamme Oro Rugby, aveva chiesto il trasferimento alla Questura di Treviso. Il sindaco di Paese ha proclamato il lutto cittadino.

