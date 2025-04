Lutto nella politica italiana: è morto giovanissimo

In un piccolo comune del Salento, un giovane sindaco ha trasformato la sua città in un modello di innovazione e partecipazione. Con una laurea in Beni Culturali e una visione chiara, ha guidato la comunità verso una rivoluzione gentile: la raccolta differenziata è passata dal 12% al 70%, le scuole sono state messe in sicurezza, e gli spazi pubblici si sono riempiti di vita e cultura. La sua leadership è stata riconosciuta con premi come le 5 vele di Legambiente e il titolo di Comune Virtuoso. (Continua dopo le foto…)

La sua carriera politica è proseguita nel consiglio regionale, dove si è distinto per l’impegno in favore dei diritti civili e sociali. Anche quando la malattia lo ha costretto a rallentare, non ha smesso di lottare: è tornato in aula per votare una legge contro l’omotransfobia, dimostrando che la passione per la giustizia e l’equità può superare ogni ostacolo. La sua storia è stata un esempio di dedizione e amore per la propria terra. Il mondo della politica italiana piange la scomparsa di un suo giovane esponente. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)