Pobega al Bologna, è ufficiale il prestito. Il classe ’99 vestirà la maglia rossoblu, andando a rinforzare la mediana a disposizione di Vincenzo Italano: il trasferimento avviene con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il Milan ha annunciato la cessione con un comunicato sui propri canali ufficiali: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega al Bologna FC. Il Club rossonero augura a Tommaso le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva”. Anche il Bologna ha confermato l’operazione con una nota ufficiale: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 dall’AC Milan il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Tommaso Pobega, con opzione per l’acquisizione definitiva”.

Nel frattempo, il Milan sta concentrando le sue attenzioni sul mercato in entrata. Il club ha intensificato i contatti per Silvano Vos, un centrocampista classe 2005 in forza all’Ajax che piace molto ai rossoneri. Sebbene la trattativa non sia ancora conclusa, sembra essere sempre più vicina alla chiusura. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti decisivi con il clun olandese, che chiede circa 10 milioni per il trasferimento del giocatore. Il Milan sta lavorando per raggiungere un accordo definitivo intorno ai 6 milioni di euro. Il sì del giocatore è già arrivato, e per lui sarebbe pronto un contratto quadriennale.