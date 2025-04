Omicidio Pierina, cosa si sono detti in carcere Dassilva e Valeria: il retroscena

Spuntano solo adesso le parole scambiate da Valeria Bartolucci e il marito Louis Dassilva durante un colloquio in carcere. Tali intercettazioni ovviamente serviranno agli inquirenti per chiarire il ruolo di Dassilva nell’omicidio di Pierina Paganelli. (Continua…)

L’omicidio di Pierina Paganelli

Pierina Paganelli è stata uccisa con 29 coltellate nei sotterranei di via del Ciclamino, a Rimini. La 78enne era da poco rientrata dopo un incontro con i Testimoni di Geova, di cui ne faceva parte. Il suo corpo senza vita è stato scoperto nel garage dell’abitazione il giorno dopo dalla nuora Manuela Bianchi. Per la sua morte, dopo circa otto mesi, è stato iscritto nel registro degli indagati Louis Dassilva, vicino di casa della vittima e presunto amante della nuora Manuela. Il movente sarebbe legato proprio alla relazione d’amore extraconiugale che legava l’uomo alla nuora di Pierina. Dassilva è stato poi arrestato, ma tuttora proseguono le indagini per fare chiarezza sull’accaduto. Solo adesso spuntano le dichiarazioni di Louis Dassilva e della moglie Valeria Bortolucci durante un colloquio in carcere. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)