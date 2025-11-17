Pierina Paganelli, il figlio scioccato: la rivelazione – Nel processo relativo all’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 a Rimini, la deposizione di Giuliano Saponi ha aggiunto elementi fondamentali per la ricostruzione dei fatti. Saponi, figlio della vittima ed ex marito di Manuela Bianchi, è stato chiamato a descrivere i rapporti tra i protagonisti e a chiarire il clima che si respirava nei mesi antecedenti al delitto. L’interrogatorio, condotto dal pubblico ministero Daniele Paci, si è focalizzato sulle dinamiche familiari e sulle tensioni emerse nel periodo oggetto d’indagine.

Durante l’udienza, Saponi ha sottolineato il forte legame che univa sua madre a Manuela Bianchi. “Mia madre considerava Manuela quasi come una seconda figlia”, ha spiegato. Secondo il racconto, il rapporto tra le due donne era sereno fino a quando, nell’aprile 2023, Saponi scoprì l’infedeltà della moglie. Da quel momento, il clima familiare mutò sensibilmente, con la madre che iniziò a prendere le distanze da Manuela, privilegiando la tutela dei propri figli.

I cambiamenti familiari dopo l’incidente stradale

Un evento drammatico ha ulteriormente complicato la situazione: nel maggio 2023, un grave incidente automobilistico ha costretto Saponi al ricovero e a un coma, con conseguente perdita parziale della memoria. Al suo risveglio, la situazione era profondamente cambiata. “Quando sono tornato a casa, ho trovato i rapporti tra Manuela e la mia famiglia tesi e pieni di incomprensioni. Mia moglie era spesso arrabbiata e parlava della possibilità di allontanarsi”, ha ricordato il testimone.

