Pierina Paganelli, il dettaglio nell’audio registrato la notte del delitto: cosa si scopre

L’audio dell’orrore -così definito da Il resto del Carlinio – è di nuovo al setaccio. Saranno consegnati alla Procura di Rimini entro la fine dell’anno i risultati della perizia fonometrica disposta sulla traccia sonora proveniente da una telecamera posta in uno dei box auto sotterranei di via del Ciclamino, teatro dell’omicidio di Pierina Paganelli, commesso il 3 ottobre del 2023. Nella registrazione si sentono le urla della vittima, alcuni versi attribuiti all’assassino e il rumore di una porta che potrebbe dare nuovi indizi sulla via di fuga del killer.

Il dettaglio nell’audio registrato la notte del delitto

In quella traccia, messa a disposizione degli inquirenti dal proprietario del box, sono scolpiti gli ultimi istanti di vita dell’ex infermiera Pierina Paganelli: una serie di rantoli strazianti, nel momento in cui la 78enne ha esalato il suo ultimo respiro, dopo essere stata pugnalata per 29 volte nel garage della sua casa in via dei Ciclamini, a Rimini. L’audio è stato registrato da una telecamera di sorveglianza che un residente del condominio di via dei Ciclamini aveva posizionato sulla porta del proprio garage a una cinquantina di metri di distanza dal punto esatto in cui Paganelli è stata uccisa.

