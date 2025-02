“Pezzi di legno nella pasta”: scatta il richiamo per il noto marchio

Nuovo richiamo alimentare per un noto marchio di pasta. Può succedere che alcuni prodotti messi in commercio nei supermercati vengano ritirati. Le cause sono svariate: l’alimento è contaminato da qualche sostanza oppure non rispetta le normative sul prodotto. In questo caso, l’allarme sull’alimento riguarda la possibile presenza di frammenti di legno. Vediamo di quale marchio si tratta e che problemi sono stati riscontrati. (Continua dopo le foto)

L’allerta sul noto marchio di pasta

Il sito della Coop ha pubblicato un avviso di allerta alimentare sul portale dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. I prodotti interessati sono stati già ritirati da negozi e supermercati ma chi avesse già comprato il prodotto dei lotti interessati dall’avviso è invitato a non consumarli e a riportali nel punto vendita di acquisto. L’allarme è scattato a causa di un possibile rischio di presenza di corpi estranei. (Continua dopo le foto)

Pasta ritirata dai supermercati: il marchio e i lotti da evitare

La catena di supermercati Coop ha disposto il richiamo di alcune confezioni di Pasta di Gragnano IGP – L’arte antica di Gragnano della linea Fior Fiore Coop a causa della possibile presenza di corpi estranei. I lotti di pasta ritirati il 19 febbraio sono:

L24 213 217 ;

; L24 213 210.

Sono venduti con il nome “Pasta di Semola di Grano Duro, Fior Fiore Coop – L’arte antica di Gragnano”, in confezioni da 500 grammi. La scadenza è fissata al 31 luglio 2027. Cosa succede in caso di acquisto del prodotto contaminato?

