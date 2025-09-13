Pescara-Venezia: Statistiche, dati e quote aggiornate Serie B

Serie B torna protagonista con l’incontro tra Pescara e Venezia, in programma sabato 13 settembre 2025 alle ore 15:00. La sfida, valida per il terzo turno di campionato, si disputerà in un clima di attese contrapposte: i padroni di casa cercano la prima soddisfazione stagionale, mentre gli ospiti vogliono confermare il buon avvio. L’analisi si concentra su statistiche rilevanti, dati di forma e le principali quote proposte dai bookmaker per questa partita.

Due percorsi opposti: presentazione di Pescara-Venezia

Pescara e Venezia arrivano all’appuntamento con stati d’animo molto diversi. Il Pescara, dopo la retrocessione, fatica a trovare certezze: in campionato è ancora a zero punti, avendo perso sia il debutto casalingo contro il Cesena sia la trasferta col Mantova. L’unica vittoria stagionale è arrivata in Coppa Italia contro il Rimini, ma già nel turno successivo è arrivata l’eliminazione contro il Parma. Sul fronte opposto, il Venezia si presenta in salute: ha superato il Mantova per 4-0 in Coppa nazionale, ha vinto all’esordio in campionato contro il Bari (2-1) e ha pareggiato 0-0 con la Juve Stabia nel secondo turno. La gara mette a confronto una squadra in cerca di riscatto e una che punta a consolidare la propria crescita.

Statistiche a confronto: forma, precedenti e rendimento recente

L’avvio di stagione delle due formazioni si riflette anche nei numeri:

Pescara ancora senza punti in campionato dopo due giornate.

ancora senza punti in campionato dopo due giornate. L’unico successo stagionale per il Pescara è arrivato in Coppa Italia contro il Rimini .

è arrivato in Coppa Italia contro il . Venezia imbattuto tra Coppa Italia e campionato, con due vittorie e un pareggio.

imbattuto tra Coppa Italia e campionato, con due vittorie e un pareggio. In Coppa, il Venezia ha segnato 4 reti contro il Mantova senza subirne.

Analizzando le formazioni probabili, il Pescara dovrebbe schierarsi con il 3-4-3, puntando su Desplanches tra i pali e il tridente offensivo Olzer, D Nardo e Sgarbi. Il Venezia invece opterà per il 3-5-2, con Stankovic in porta e la coppia d’attacco Casas e Adorante. La tenuta difensiva e la capacità di finalizzare saranno elementi chiave nella sfida.

Quote principali: il Venezia parte favorito secondo i bookmaker

Le principali agenzie di scommesse evidenziano una tendenza chiara nelle quote pre-partita:

Esito Quota Vittoria Venezia 1.80 Vittoria Pescara 4.50 Pareggio 3.50 Gol (entrambe a segno) 1.95 No Gol 1.80

La quota più bassa per l’esito finale premia il Venezia, considerata favorita nonostante la trasferta. Interessanti anche le quote relative alla possibilità che entrambe le squadre vadano a segno, sintomo di una partita che potrebbe regalare emozioni sia da una parte che dall’altra.

Tendenze e curiosità numeriche sulla sfida di Serie B

Alcuni dati e trend emergono con chiarezza dall’analisi del percorso recente delle due squadre:

Venezia ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre gare ufficiali.

ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre gare ufficiali. Il Pescara non segna più di un gol a partita tra campionato e coppa.

non segna più di un gol a partita tra campionato e coppa. In tutte le gare ufficiali stagionali, il Venezia ha sempre ottenuto almeno un punto.

ha sempre ottenuto almeno un punto. Curiosità: il Pescara non ha ancora raccolto punti in campionato, ma ha trovato la prima gioia stagionale in Coppa Italia.

Questi numeri confermano il buon momento degli ospiti e il bisogno di riscatto dei padroni di casa, con diversi elementi che potrebbero incidere sull’andamento della partita.

In conclusione, Pescara e Venezia si affrontano in un match che mette in palio punti pesanti già nelle prime battute del campionato di Serie B. Le statistiche e le quote raccontano una sfida che, a dispetto dei numeri, potrebbe riservare sorprese e spunti interessanti per appassionati e osservatori.