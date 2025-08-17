Pep Guardiola in estasi per Reijnders: “In pochi al mondo come lui”

L’inizio di stagione del Manchester City di Pep Guardiola ha subito trovato un protagonista assoluto: Tijani Reijnders. L’olandese, passato in estate dal Milan per 55 milioni di euro (che possono diventare 65 con i bonus), non ha perso tempo per dettare legge in Premier League, siglando un gol e confezionando un assist già all’esordio, pochi giorni dopo la doppietta in amichevole contro il Palermo.

🗣️#Milan, senti Guardiola: "Reijnders tra i migliori acquisti della storia del City". E sul mercato… https://t.co/gapVQ8UrPD — Tuttosport (@tuttosport) August 17, 2025

Il City ha esordito in campionato con un vero e proprio show: 4-0 esterno sul campo del Wolverhampton, con la squadra di Guardiola subito padrona del gioco. Reijnders è stato protagonista assoluto, orchestrando il centrocampo e creando spazi per i compagni. La prestazione dei Citizens ha messo in chiaro fin da subito che il City punta a un dominio totale in Premier.

Pep Guardiola non ha dubbi: “Reijnders è uno dei migliori acquisti della storia del club. Ha effettuato un’ottima prestazione, è un ragazzo e un giocatore fantastico. Sapevamo che sarebbe potuto diventare fondamentale per noi: dà ritmo al centrocampo ma sa anche inserirsi negli spazi”. Parole che pesano come macigni, e che fanno fischiare le orecchie ai tifosi del Milan.

Anche Alan Shearer, leggenda del calcio inglese, si è unito al coro di ammirazione: “Reijnders è stato sensazionale, perfetto, incredibile. Ha guidato il centrocampo, controllando il gioco in mezzo al campo. Giocare contro di lui deve essere un incubo, è già fondamentale per il Manchester City”.

Con queste prime prestazioni, l’olandese conferma l’oculatezza dell’investimento del City, che ora ha nelle sue fila un talento capace di cambiare passo alla squadra. Il centrocampo dei campioni d’Inghilterra ha trovato un nuovo padrone, e il mondo del calcio inglese osserva con attenzione il fenomeno che Guardiola ha incoronato come uno dei migliori centrocampisti in assoluto: “Pochi al mondo sono come lui“, ha sentenziato il Mister spagnolo.

Leggi anche: