Pensavano polmonite ma sbagliano diagnosi, la morte atroce a 15 anni: quali sintomi hanno ingannato – Un grave errore diagnostico ha segnato irrimediabilmente la vita di una famiglia, portando alla prematura scomparsa di una ragazza di quindici anni. L’adolescente aveva inizialmente manifestato sintomi riconducibili a una semplice polmonite, ma il quadro clinico celava una malattia ben più seria. Una serie di valutazioni mediche errate ha condotto a un esito drammatico, con conseguenze giudiziarie e un importante risarcimento a favore dei familiari.

La giovane, identificata come Jasmine “Jazzy” Vincent, ha iniziato a mostrare tosse intensa e difficoltà respiratorie nel luglio 2021. Il suo medico curante, valutando i sintomi, ha prescritto una terapia antibiotica contro una presunta infezione polmonare. Tuttavia, il peggioramento delle condizioni ha spinto la madre a rivolgersi successivamente a una struttura sanitaria specializzata.

Manifestazioni cliniche trascurate

Durante la visita presso il Mid Coast Medical Group, sono emersi segnali allarmanti: seno gonfio di colore anomalo e vene dilatate sul petto e sul collo. Nonostante l’evidenza di sintomi insoliti, il personale medico ha attribuito tali manifestazioni a una reazione farmacologica, escludendo altre ipotesi e procedendo alle dimissioni della paziente senza ulteriori approfondimenti diagnostici.

