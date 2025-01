Paura sul volo EasyJet dirottato in Italia: una ragazza ha minacciato di aprire il poterllone, creando danni a passeggeri ed equipaggio. Questa storia assurda ha fatto il giro del web in pochi secondo ed è stata confermata anche dalla compagnia aerea stessa. Vediamo che cosa sarebbe accaduto in volo. (Continua a leggere dopo le foto)

Paura sul volo EasyJet dirottato in Italia: “Ha cercato di aprire il portellone”

Paura su un volo EasyJet partito da Antalya, in Turchia, e diretto a Londra. L’aereo è stato dirottato su Bari perché, durante il viaggio, una giovane passeggera avrebbe tentato di aprire un portellone. La notizia, riportata da Msn.com, è confermata da EasyJet: “Il volo EZY8556 da Antalya a Londra Gatwick del 27 dicembre è stato dirottato su Bari. La Polizia è intervenuta a causa di un passeggero che si è comportato in modo inappropriato a bordo. L’equipaggio di cabina di EasyJet è addestrato a valutare tutte le situazioni e ha agito rapidamente e in modo appropriato per garantire che la sicurezza del volo e degli altri passeggeri non venisse compromessa in nessun modo. Sebbene tali incidenti siano rari, li prendiamo molto sul serio e non tolleriamo comportamenti offensivi o minacciosi a bordo”.

