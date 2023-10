Paura per l’ex volto di Canale 5: finisce in ospedale

Fan preoccupati per l’ex volto di Canale 5 che nella mattinata di ieri è dovuto correre in ospedale. L’annuncio è arrivato tramite una storia su Instagram dal diretto interessato che, con una foto, ha mostrato il braccio, con al polso il braccialetto ospedaliero. Vediamo di chi stiamo parlando e quali sono le sue condizioni.

L’ex volto di Canale 5 è finito in ospedale

Andrea Cerioli sta preoccupando i fan, dopo la sua Instagram stories in cui mostra il braccio, con tanto di braccialetto del triage del pronto soccorso. L’ex gieffino ed ex naufrago de L’Isola dei famosi presto sarà anche papà. La sua compagna, Arianna Cirricone, è incinta e tra pochi mesi partorirà la loro prima figlia. Andrea e Arianna sono una delle pochissime coppie che si sono conosciute e fidanzate grazie a Uomini e Donne. All’interno del dating di Maria De Filippi, Andrea era il tronista ed aveva occhi solo per Arianna, mentre la ragazza fin da subito si era innamorata di lui. Nel 2021, una volta usciti dal programma, sono andati a convivere e quest’estate hanno annunciato che diventeranno genitori. (continua dopo la foto)

Andrea Cerioli in ospedale

Andrea Cerioli ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra di trovarsi ricoverato in ospedale. Il motivo è solo una gastrite acuta, dovuta al forte stress di questo periodo. La gravidanza di Arianna sta mettendo a dura prova i nervi dei quasi genitori: è la prima esperienza per entrambi e sono molto in ansia. Anche se nascerà una femminuccia, Andrea non ha intenzione di darle il nome della madre (morta qualche anno fa). “A me piace ricordarla ogni giorno, era mia mamma, sarà con me in ogni istante della mia vita. Non sento il bisogno di dare il suo nome a un’eventuale bimba. La mia bimba avrà il suo nome, appena sarà in grado di capirmi le racconterò chi era e quanto ho amato la sua nonna“, aveva dichiarato Cerioli in una vecchia intervista.