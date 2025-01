Paura in Italia, albero cede e crolla sul marciapiede alla fermata del bus

Un grosso albero è crollato sul marciapiede vicino alla fermata di un bus. Tantissima la paura tra i presenti al fragoroso schianto. Per fortuna non ci sono state grave conseguenze. Vediamo nel dettaglio dov’è avvenuto e una prima ricostruzione dei fatti per capire che cosa sia successo. (Continua a leggere dopo le foto)

Cinecittà, albero cade vicino ad una fermata del bus: i fatti

Intorno alle ore 16 di ieri, martedì 21 gennaio 2025, un grosso albero è caduto su un marciapiede vicino alla fermata di un bus in viale Antonio Ciamarra in zona Cinecittà Est a Roma. Come riportato da Fanpage, non sarebbe la prima volta che alberi secolari stramazzano al suolo nella Capitale. Fortunatamente questa volta il pino cadendo non ha ferito nessuno, né ha danneggiato veicoli i marcia o in sosta. Lancialo l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di rimozione della pianta. In zona presenti anche gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del VII Gruppo Tuscolano, che hanno supervisionato l’intervento e gestito la viabilità.

