Una visita a sorpresa di Papa Leone XIV ha reso memorabile una giornata che si preannunciava tranquilla per i fedeli radunati in preghiera. L’apparizione inaspettata del Pontefice ha interrotto il silenzio della celebrazione, suscitando entusiasmo e applausi spontanei tra i presenti. Contrariamente alle consuetudini, non c’era stato alcun avviso ufficiale.

Papa Prevost e la visita a sorpresa: dove è andato

Papa Leone XIV ha già riservato qualche sorpresa ai fedeli: nella giornata di ieri ha incontrato i giornalisti e a ha spiazzato tutti con parole molto forti. Il nuovo pontefice, incontrando i rappresentanti dei media arrivati a Roma per il Conclave, citando il suo predecessore Francesco, ha usato l’espressione “Disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio; purifichiamola dall’aggressività”. Prevost ha rimarcato che “non serve una comunicazione fragorosa, muscolare, ma piuttosto una comunicazione capace di ascolto, di raccogliere la voce dei deboli che non hanno voce”. Nel giorno del riposo papale Leone XIV ha scelto di visitare una comunità a lui molto vicina. Questo gesto, nei primi giorni del suo pontificato, sottolinea il suo stile caratterizzato da sobrietà, vicinanza e un richiamo alle sue radici spirituali.

Papa Prevost e la visita a sorpresa: cosa è successo oggi

Durante una visita privata presso il Pontificio Istituto Patristico Augustinianum, Leone XIV ha officiato la messa e partecipato al pranzo con la comunità degli agostiniani. Questa scelta lo ha riportato tra i suoi confratelli nel cuore di Roma, in via Paolo VI. Per dodici anni, dal 2001 al 2013, Leone XIV ha guidato l’Istituto in qualità di Moderatore Generale. “Nel solco del Suo magistero e della spiritualità di Sant’Agostino proseguiamo la nostra missione di insegnamento”, avevano detto, “che lo Spirito Santo e il santo Vescovo di Ippona possano accompagnare e illuminare il suo cammino di fede e di pace”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva