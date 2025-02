Papa Francesco si trova al Policlinico Gemelli di Roma da ieri, venerdì 14 febbraio 2025, a causa di un’infezione alle vie respiratorie. Lo ha fatto sapere un bollettino del Vaticano rilasciato nella serata di ieri. Il timore è che questa infezione possa peggiorare. Il pontefice sta male già da parecchi giorni e la terapia alla quale si è sottoposto prima dell’ospedalizzazione non ha funzionate. Come sta Papa Francesco? (Continua dopo le foto)

Papa Francesco in ospedale, i prossimi impegni annullati

Da giorni Papa Francesco ha la bronchite. Domenica 9 febbraio, ha dovuto interrompere la lettura dell'omelia alla messa per il giubileo delle forze armate, di polizia e di sicurezza in piazza San Pietro. "Ho difficoltà nel respiro", ha spiegato ai fedeli. I prossimi impegni del pontefice sono stati annullato. La sala stampa del Vaticano ha reso noto che l'udienza giubilare di sabato 15 febbraio è stata annullata e così pure l'incontro con gli artisti, previsto per lunedì a Cinecittà. La messa di domenica 16 febbraio in occasione del "giubileo degli artisti e del mondo della cultura" sarà presieduta dal Cardinale José Tolentino de Mendonça.

Papa Francesco visibilmente provato

Nonostante la bronchite, ieri mattina il Papa ha portato avanti i suoi impegni, ma era visibilmente abbattuto. Il pontefice aveva il volto assai gonfio, occhiaie bluastre, sguardo sofferente. Francesco è provato da una persistente bronchite, ormai cronicizzata, che non accenna a lasciarlo in pace. Il timore è che quest’infezione possa trasformarsi in polmonite. La terapia che ha seguito finora a Santa Marta, a base di cortisone, non ha certamente dato i risultati sperati. Per questo motivo si è resa necessaria l’ospedalizzazione. Come sta?

