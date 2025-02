Papa Francesco, le parole di Monsignor Fisichella sul Santo Padre durante l’omelia

Nella mattinata di oggi, domenica 23 febbraio 2025, si è tenuta la messa nella basilica di San Pietro per il Giubileo dei Diaconi, ma senza Papa Francesco. Il pontefice è ricoverato in ospedale dallo scorso 14 febbraio per una bronchite, poi gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale. Ieri le sue condizioni di salute sono peggiorate. La funzione di oggi dunque, è stata tenuta dal pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, monsignor Rino Fisichella, che ha letto l’omelia preparata da Bergoglio. Cos’ha detto Fisichella sul pontefice? (Continua dopo le foto)

L’omelia scritta da Papa Francesco per i Diaconi

Nell'omelia scritta dal Santo Padre, c'è un messaggio di pace rivolto ad un "mondo dove per gli avversari c'è solo odio è un mondo senza speranza, senza futuro, destinato ad essere dilaniato da guerre, divisioni e vendette senza fine, come purtroppo vediamo anche oggi, a tanti livelli e in varie parti del mondo". Papa Francesco, nell'omelia, ha voluto anche incoraggiare i 23 diaconi che sono stati consacrati oggi a "perdonare vuol dire preparare al futuro una casa accogliente, sicura, in noi e nelle nostre comunità. Il diacono, investito in prima persona di un ministero che lo porta verso le periferie del mondo, si impegna a vedere – e ad insegnare agli altri a vedere – in tutti, anche in chi sbaglia e fa soffrire, una sorella e un fratello feriti nell'anima, e perciò bisognosi più di chiunque di riconciliazione, di guida e di aiuto. Fratelli Diaconi, il lavoro gratuito che svolgete, come espressione della vostra consacrazione alla carità di Cristo, è per voi il primo annuncio della Parola, fonte di fiducia e di gioia per chi vi incontra", ha ricordato il pontefice.

Cos’ha detto Fisichella su Papa Francesco

Durante la messa di questa mattina, monsignor Fisichella, prima di leggere l’omelia di Bergoglio, ha detto alcune parole per ricordare il Santo Padre in questo momento tanto difficile per lui. “Sentiamo Papa Francesco, benché in un letto d’ospedale, vicino a noi, lo sentiamo presente in mezzo a noi e questo ci obbliga a rendere ancora più forte, più intensa, la nostra preghiera perché il Signore lo assista nel momento della prova e della malattia”, le parole del prefetto. Anche il cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei, ha ricordato il pontefice.

