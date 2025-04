Papa Francesco, l’addio della famiglia: chi c’era e chi no. La scomparsa di Papa Francesco ha scosso il mondo intero, e anche i suoi familiari, sparsi tra Argentina e Italia, hanno voluto rendere omaggio al pontefice. In particolare, i cugini cuneesi di Peveragno, Nella Bergoglio e il marito Angelo Macario, sono giunti a Roma per partecipare all’emozionante cerimonia in Piazza San Pietro. Questi momenti hanno acceso un riflettore sulle storie meno conosciute della famiglia del pontefice, che hanno vissuto un legame profondo con lui, testimoniando una commozione che va oltre le parole. (Continua a leggere dopo la foto…)

La discendenza comune e il legame familiare con Papa Francesco

Un aspetto affascinante della storia familiare di Papa Francesco è la discendenza comune che condivide con molti dei suoi parenti, come riporta Leggo. I cugini di Nella Bergoglio, infatti, vantano una storia che affonda le radici nel passato. “Quando il futuro papa era ancora a Buenos Aires“, racconta Nella, “abbiamo iniziato a scriverci, e negli anni del pontificato, andavo a trovarlo in Vaticano un paio di volte l’anno”. Un legame di sangue che non si è mai spezzato, anche nei momenti più solenni e significativi. Nella, commossa, ha detto: “Mi ha impressionata vedere uscire la bara da San Pietro, anziché lui in carrozzella. La cercavo con gli occhi”, aggiungendo che la vista del “fiume di gente che gli voleva bene” le ha confermato quanto il pontefice fosse amato, non solo dai fedeli ma anche dalla sua famiglia. “Ora è importante che facciamo tesoro di ciò che ci ha insegnato”, ha concluso con dolcezza. (Continua a leggere dopo la foto…)

La sorella malata di Papa Francesco e il rifiuto del nipote

Se da un lato alcuni membri della famiglia sono riusciti a partecipare al funerale di Papa Francesco, altri hanno scelto di rimanere lontani, ciascuno per motivi personali. La sorella di Papa Francesco, Maria Elena Bergoglio, è l’unica tra i fratelli ancora in vita. La malattia che l’ha colpita, un ictus che la rendeva impossibilitata a viaggiare, ha impedito alla donna di partecipare alla cerimonia funebre. Maria Elena aveva avuto una relazione speciale con il fratello, che, dopo la morte del loro padre, ha assunto il ruolo di figura paterna per lei. Nonostante il dolore, Maria Elena ha deciso di non andare a Roma nel 2013, quando Papa Francesco fu eletto, in rispetto al desiderio del fratello: “Ci chiese di risparmiare denaro per usarlo in opere di beneficenza”, ha spiegato.

Cristina Bergoglio, figlia di Maria Elena e nipote di Papa Francesco, è un’artista che ha scelto di vivere la spiritualità lontano dalla religione istituzionale. Residente a Madrid, Cristina ha esposto le sue opere in gallerie internazionali, come la Doorway Gallery di Dublino, ma ha sempre mantenuto una certa distanza dalla Chiesa. Pur non essendo cattolica praticante, ha ammesso di vedere Papa Francesco come un rinnovamento della fede, apprezzandone la vicinanza agli ultimi e il suo impegno sociale. “La spiritualità è personale”, ha detto, rivelando un affetto profondo, ma distaccato, nei confronti del suo celebre zio.

Un altro membro della famiglia, José Bergoglio, ha preso una decisione simile, scegliendo di non recarsi a Roma per il funerale. José, nipote di Papa Francesco, ha scritto sui social: “La mia famiglia non andrà a Roma. Lo sentivamo già nel profondo: che il modo migliore per accompagnare Jorge nel suo ultimo viaggio era stargli vicino, qui a Buenos Aires“. Un gesto che esprimeva il loro desiderio di rimanere ancorati alla propria realtà familiare, senza ricorrere a formalismi. La scelta di José di non viaggiare, purtroppo, ha suscitato una serie di polemiche, ma lui ha sottolineato che “non è stato un atto di indifferenza, ma di amore e rispetto”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva