Papa Francesco, chi prenderà il suo posto: il sostituto per i riti della Pasqua

Per la prima volta nella storia recente, il Papa non presiederà i riti pasquali. Ricordiamo infatti che Bergoglio è ricoverato da oltre un mese al policlinico Gemelli di Roma. Il Pontefice non si è ancora ripreso e il Vaticano si sta organizzando per la sua assenza.

Come sta Papa Francesco

La sala stampa vaticana ha diffuso ieri, martedì 18 marzo 2025, alcuni aggiornamenti sulla salute di Papa Francesco. Il Pontefice è ricoverato da oltre un mese a causa di una polmonite bilaterale. Per fortuna, ci sono buone notizie: la notte scorsa Papa Francesco non ha avuto più bisogno della ventilazione meccanica non invasiva, cioè la maschera d'ossigeno. "Non vuol dire che non ne farà uso nei prossimi giorni", sottolinea la sala stampa vaticana, che sottolinea che "il quadro clinico resta complesso, seppur stabile".

Pasqua, chi sostituirà Papa Francesco nella Settimana Santa

Il Tempo ha comunicato chi presiederà le cerimonie liturgiche legate alla Pasqua in caso Papa Francesco sia impossibilitato a presenziare (cosa data quasi per certa). La Domenica delle Palme sarà presieduta dal vice decano, il cardinale Leonardo Sandri. La messa del Crisma dal Vicario di Roma, cardinale Baldo Reina. La “Missa in Cena Domini” del Giovedì Santo dall’Arciprete della Basilica Vaticana, cardinale Mauro Gambetti. La Passione di Cristo dal cardinale Angelo De Donatis, penitenziere maggiore e la Via Crucis al Colosseo nuovamente dal Vicario Baldo Reina. La Veglia di Pasqua sarà invece presieduta dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. La Messa di Pasqua, domenica 20 aprile, sarà celebrata dal decano del Sacro Collegio cardinalizio Giovanni Battista Re. Papa Francesco avrebbe un altro impegno prima della Pasqua, che non è stato cancellato. Di cosa si tratta?

