Papa Francesco, attacchi choc sui social: proprio da lui

Negli ultimi giorni, un alto funzionario del sistema giudiziario italiano è finito al centro di una bufera mediatica e politica per le sue dichiarazioni controverse rivolte al pontefice scomparso. Le sue affermazioni, diffuse attraverso un canale Telegram personale, hanno suscitato indignazione e richieste di intervento da parte di esponenti politici e istituzionali. (Continua…)

Papa Francesco, attacchi sui social dopo la sua morte

Il dirigente in questione ha utilizzato il suo canale Telegram per esprimere opinioni fortemente critiche nei confronti di Papa Francesco. Le sue affermazioni hanno provocato una reazione immediata da parte di vari esponenti politici, tra cui membri del Partito Democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno chiesto al ministro della Giustizia Carlo Nordio di intervenire per rimuovere il dirigente dal suo incarico. Il Dipartimento della Giustizia minorile ha avviato un’indagine conoscitiva per verificare eventuali responsabilità disciplinari. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)