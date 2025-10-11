“Prende lui il suo posto”. Paolo Sottocorona, chi lo sostituirà a La7 – È stato un momento di grande emozione quello andato in onda su La7 dopo la scomparsa di Paolo Sottocorona, storico meteorologo della rete. La notizia della sua morte ha scosso profondamente colleghi e telespettatori, abituati da anni alla sua voce pacata e alle sue previsioni sempre accurate.

“Prende lui il suo posto”. Paolo Sottocorona, chi lo sostituirà a La7

In chiusura di telegiornale, Enrico Mentana ha voluto rendere omaggio all’amico e collega con un gesto tanto semplice quanto simbolico. «E ora permettetemi. Non si fa mai in televisione, ma io mi sposto da un’altra parte», ha detto il direttore del TgLa7 alzandosi dalla sua scrivania e raggiungendo l’angolo dello studio dove Sottocorona teneva le sue previsioni. Davanti a quella postazione rimasta vuota, Mentana ha aggiunto con voce rotta dall’emozione: «Questo è il luogo in cui, per tanti anni, ogni mattina, il nostro Paolo raccontava il meteo e non soltanto. Se n’è andato proprio durante questo telegiornale. E lo vogliamo ricordare». Poi la promessa che ha commosso tutti: «La sua scrivania qui al Tg resterà sua», ha sussurrato Mentana.

Fabio Maria Angelicchio raccoglie il testimone

A prendere il posto di Sottocorona sarà Fabio Maria Angelicchio, che durante il Tg delle 7:30 ha ricordato il collega con parole piene di affetto: “Spero che Paolo mi perdoni se oggi sono io a occupare la sua postazione. Siamo tutti profondamente commossi per la sua scomparsa, che ci ha lasciati senza parole.” Il nuovo meteorologo ha poi voluto condividere un ricordo personale: «Paolo non era soltanto un professionista straordinario, era un amico vero. Condividevamo la passione per la moto: avevamo fatto un viaggio insieme in Puglia e spesso mi chiedeva che tempo facesse laggiù. Era una persona generosa, gentile, sempre pronta ad ascoltare e ad aiutare gli altri».

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva