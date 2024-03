Dal 6 giugno 2023 Paolo Maldini è “disoccupato”. La sua avventura da dirigente del Milan è stata interrotta dall’esonero e da allora l’ex difensore non ha più trovato collocazione. Presto, però, potrebbe volare in Premier League. (Continua…)

Paolo Maldini potrebbe andare in Premier League

Paolo Maldini non riesce proprio a vestire un altro colore che non sia il rosso abbinato con il nero. Da calciatore ha vestito una sola maglia, oltre a quella della nazionale. Anche da dirigente, dopo l’esonero del Milan, è rimasto un free agent. Presto, però, dovrà rassegnarsi a trovare un’altra sistemazione che non sia il club rossonero. Maldini sta pensando dunque di cambiare aria, perchè in Italia c’è solo il Milan.

L’ex difensore rossonero potrebbe volare in Premier League. Stando ad un’indiscrezione riportata da The Indipendent, Paolo Maldini potrebbe essere un nuovo dirigente del Newcastle. L’attuale direttore sportivo del club, infatti, potrebbe passare al Manchester United la prossima stagione. Il Newcastle sarebbe pronto a correre ai ripari, acquisendo le prestazioni dell’ex dirigente rossonero. Al momento, però, si tratta solo di un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze. Il futuro di Maldini potrebbe essere lontano dall’Italia.