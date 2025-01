Paolo Bonolis lascia Lucio Presta: spunta l’ombra di Sonia Bruganelli dietro la scelta

Dopo circa 35 anni è finito l’idillio tra Paolo Bonolis e Lucio Presta. I due si sono detti addio. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno secondo chi è vicino al noto manager, rimasto deluso dal divorzio con il noto conduttore televisivo. (Continua…)

Paolo Bonolis dice addio a Lucio Presta

Ieri, con un post su Instagram, Paolo Bonolis ha comunicato il suo addio ad Arcobaleno Tre, l’agenzia che per oltre 35 anni ha ha nemmeno citato il nome di Lucio Presta, segno che tra i due ci sono diversi conti in sospeso. Un saluto freddo, per due persone che per tanti anni sono state legate anche da profonda amicizia. “Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con Arcobaleno Tre. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho collaborato e quelle che ancora vi adoperano”, ha scritto Paolo sui social. Dietro l’addio a Lucio Presta, però, ci sarebbe l’ombra di Sonia Bruganelli. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)