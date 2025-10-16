Paolini, altro passo verso le Finals: bell’esordio all’Aux-Ningbo Open

x

Jasmine Paolini inizia con il piede giusto il suo percorso al 2025 Aux-Ningbo Open, torneo WTA 500 con un montepremi di oltre un milione di dollari, sui campi in cemento di Ningbo, nella provincia cinese dello Zhejiang.

La 29enne di Bagni di Lucca, numero 8 del mondo e seconda testa di serie, reduce dalla semifinale di Wuhan e sempre più vicina alle WTA Finals di Riyadh, ha superato al secondo turno la russa Veronika Kudermetova (n.31 WTA) con un netto 6-2 7-5 in un’ora e mezza di gioco.

Nel primo set, Paolini ha mostrato un gioco aggressivo e preciso, riuscendo a brekkare Kudermetova in diverse occasioni e chiudendo il parziale con un netto 6-2. Nel secondo set, la russa ha reagito con maggiore determinazione, ma l’italiana ha mantenuto la calma e la concentrazione, riuscendo a strappare il servizio decisivo e vincere 7-5.

Al termine del match, una sorridente Jasmine ha confermato di sentirsi in un ottimo momento. “Sono soddisfatta della mia prestazione. Ho cercato di rimanere concentrata su ogni punto e di adattarmi al gioco dell’avversaria. È stata una partita difficile, ma sono felice di averla portata a casa.”

Venerdì Paolini affronterà nei quarti l’elvetica Belinda Bencic, numero 14 del mondo e sesta testa di serie, reduce da una maratona di 3 ore e 33 minuti contro l’ucraina Yuliia Starodubtseva.

Non sarà un match facile: la svizzera ha vinto entrambi i precedenti con Paolini, nel 2018 a Las Vegas e nel 2022 durante le Billie Jean King Cup Finals, e questo rende la sfida un test ancora più importante per la tennista italiana.

Per Paolini, quella di Ningbo è un’ulteriore tappa di una stagione straordinaria: 42 vittorie e 17 sconfitte, tre titoli conquistati – tra cui due WTA 1000 a Roma e Cincinnati – una finale a Miami e una semifinale a Wuhan.

Agli Slam, il miglior risultato di quest’anno (dopo le due finali a Wimbledon e Parigi nel 2024) resta l’ottavo di finale al Roland Garros, perso contro Svitolina dopo aver avuto tre match-point. Ora Jasmine ha l’occasione di riscattarsi approdando all’appuntamento più importante della stagione sia in singolo che in doppio insieme a Sara Errani.

