Paolini, altro passo verso le Finals: bell’esordio all’Aux-Ningbo Open

Jasmine Paolini inizia con il piede giusto il suo percorso al 2025 Aux-Ningbo Open, torneo WTA 500 con un montepremi di oltre un milione di dollari, sui campi in cemento di Ningbo, nella provincia cinese dello Zhejiang.

🎾#Paolini parte bene a Ningbo: battuta Kudermetova. Chi affronta ai quarti https://t.co/Nj1nbhCnFG — Tuttosport (@tuttosport) October 16, 2025

La 29enne di Bagni di Lucca, numero 8 del mondo e seconda testa di serie, reduce dalla semifinale di Wuhan e sempre più vicina alle WTA Finals di Riyadh, ha superato al secondo turno la russa Veronika Kudermetova (n.31 WTA) con un netto 6-2 7-5 in un’ora e mezza di gioco.

Nel primo set, Paolini ha mostrato un gioco aggressivo e preciso, riuscendo a brekkare Kudermetova in diverse occasioni e chiudendo il parziale con un netto 6-2. Nel secondo set, la russa ha reagito con maggiore determinazione, ma l’italiana ha mantenuto la calma e la concentrazione, riuscendo a strappare il servizio decisivo e vincere 7-5.

Al termine del match, una sorridente Jasmine ha confermato di sentirsi in un ottimo momento. “Sono soddisfatta della mia prestazione. Ho cercato di rimanere concentrata su ogni punto e di adattarmi al gioco dell’avversaria. È stata una partita difficile, ma sono felice di averla portata a casa.”

Venerdì Paolini affronterà nei quarti l’elvetica Belinda Bencic, numero 14 del mondo e sesta testa di serie, reduce da una maratona di 3 ore e 33 minuti contro l’ucraina Yuliia Starodubtseva.

Non sarà un match facile: la svizzera ha vinto entrambi i precedenti con Paolini, nel 2018 a Las Vegas e nel 2022 durante le Billie Jean King Cup Finals, e questo rende la sfida un test ancora più importante per la tennista italiana.

Per Paolini, quella di Ningbo è un’ulteriore tappa di una stagione straordinaria: 42 vittorie e 17 sconfitte, tre titoli conquistati – tra cui due WTA 1000 a Roma e Cincinnati – una finale a Miami e una semifinale a Wuhan.

Agli Slam, il miglior risultato di quest’anno (dopo le due finali a Wimbledon e Parigi nel 2024) resta l’ottavo di finale al Roland Garros, perso contro Svitolina dopo aver avuto tre match-point. Ora Jasmine ha l’occasione di riscattarsi approdando all’appuntamento più importante della stagione sia in singolo che in doppio insieme a Sara Errani.

