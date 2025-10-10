Jasmine Paolini travolge Swiatek e vola in semifinale a Wuhan: ora sfiderà Coco Gauff

Una prestazione impeccabile, una delle migliori della carriera. Jasmine Paolini firma l’impresa a Wuhan, superando con autorità la polacca Iga Swiatek — ex numero 1 del mondo — con un netto 6-1 6-2 e centrando la semifinale del WTA 1000 cinese.

L’azzurra ha dominato per un’ora di tennis spettacolare, trovando cinque break e lasciando pochissimo spazio alla rivale, che aveva vinto tutti e sei i precedenti. Domani Paolini affronterà la statunitense Coco Gauff, in un match che può valere un posto nella finale più prestigiosa dell’autunno asiatico.

WHAT A PERFORMANCE 🤩@JasminePaolini with a flawless display to defeat Swiatek 6-1, 6-2 and become a semifinalist in Wuhan 👏

#WuhanOpen pic.twitter.com/5WCL06UCII — wta (@WTA) October 10, 2025

Il trionfo che vale doppio in chiave Finals

Il successo contro Swiatek non rappresenta solo una vittoria di prestigio, ma anche un passo fondamentale verso la qualificazione alle WTA Finals di Riyadh.

Dopo i quarti di finale di Wuhan, Jasmine può contare su oltre 200 punti di vantaggio su Elena Rybakina, attualmente la prima esclusa dalla top 8.

Mancano ancora alcuni tornei prima del taglio definitivo, ma il risultato di oggi proietta Paolini a un passo dal ritorno tra le migliori otto del mondo.

WUHAN, CHINA – OCTOBER 10: Jasmine Paolini of Italy celebrates after winning a point against Iga Swiatek of Poland in the Women’s Singles Round of 8 match during day seven of the 2025 Wuhan Open at Optics Valley International Tennis Center on October 10, 2025 in Wuhan, China (Photo by Hermann Chu/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Un sogno che si avvicina

Con questo successo, Jasmine conferma il suo straordinario 2025, fatto di continuità, solidità e crescita mentale. L’Italia del tennis femminile può sorridere: la 28enne toscana non solo si è tolta la soddisfazione di battere per la prima volta Swiatek, ma si è guadagnata la possibilità di lottare per un posto d’élite nel circuito WTA. Domani a Wuhan, contro Coco Gauff, Paolini andrà a caccia di un’altra pagina di storia.

