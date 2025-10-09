Home | Djokovic è highlander: resistenza infinita, è in semifinale a Shangai

L’incredibile resistenza di Novak Djokovic sta diventando leggendaria. Nonostante le difficoltà affrontate a causa del clima torrido di Shanghai, il campione serbo ha saputo superare crisi di vomito, malori e avversari con una volontà che in certi momenti sembra davvero sovrumana.

Novak Djokovic si è qualificato alla semifinale del Masters 1000 di Shanghai, la decima per lui nel torneo cinese, battendo in due set sul belga Zizou Bergs, n.44

Atp, con punteggio di 6-3, 7-5. #ANSA https://t.co/ED91LoM14P pic.twitter.com/vQy3nOIuf5 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 9, 2025

La resistenza nell’affrontare le condizioni più ostiche lo rende un giocatore unico non solo per le vittorie ottenute in carriera (è il tennista più titolato di ogni tempo), ma anche per la capacità, a 38 anni, di tenere duro dove tanti atleti più giovani di lui hanno ceduto di schianto.

Ancora una volta, dunque, Nole non sbaglia e supera Zizou Bergs, numero 44 del mondo, conquistando la semifinale del Masters 1000 di Shanghai. Bastano due set al serbo, numero 5 del ranking ATP e quarto del seeding, per avere la meglio del belga: 6-3 7-5 in un’ora e 51 minuti di gioco.

La partita si è sbloccata nel quinto game, quando Djokovic ha strappato il servizio a Bergs, che non ha sfruttato tre occasioni di contro-break nel turno successivo. Nonostante il serbo abbia mancato cinque set point nell’ottavo gioco, è riuscito ugualmente a chiudere il primo parziale sul 6-3.

Nel secondo parziale, Djokovic sembrava avviato verso la vittoria dopo aver tolto la battuta a Bergs nel nono game, ma al momento di servire per il match ha a sua volta ceduto il servizio. Ma Nole non si lascia sfuggire nessuna occasione, e appena il belga ha aperto il fianco a un nuovo break il serbo ne ha approfittato. (continua dopo la foto)

Nuovamente al servizio per chiudere il match, Djokovic ha dovuto lottare ma ha fatto suo l’incontro al terzo match point sul 7-5. Con questo successo, Djokovic raggiunge la sua decima semifinale al Rolex Masters Shanghai e l’ottantesima in un torneo Masters 1000. Nel penultimo atto del torneo cinese affronterà la sorpresa del torneo, il monegasco Valentin Vacherot, sorpresa del torneo che cercherà di fermare l’avanzata del vecchio campione.

Ma non sarà semplice per Vacherot, perché ora che Sinner si è ritirato e Alcaraz non ha nemmeno partecipato al torneo, per Nole l’occasione di portare a casa un altro titolo prestigioso è quasi irripetibile. E di sicuro farà di tutto per non farsela sfuggire.

