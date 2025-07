Pallavolo VNL Finals, Italia da urlo: travolge la Polonia e vola in finale

Pallavolo, terza finale in quattro anni per una nazionale inarrestabile. L’Italia del CT Julio Velasco scrive un’altra pagina memorabile di volley, stendendo la Polonia padrona di casa con un netto 3-0 e conquistando un posto nella finalissima della Volleyball Nations League 2025. Una prestazione perfetta quella delle azzurre, che nell’infuocata Atlas Arena di Lodz zittiscono i 13mila tifosi polacchi e si regalano una notte da sogno.

Dominio azzurro a Lodz: l’Italia supera la Polonia 3-0 e vola in finale della VNL 2025. Velasco elogia la mentalità della squadra, decisiva la prova di Egonu. https://t.co/DDry5Rk3cx — Sport24h.it (@Sport24h_it) July 26, 2025

Con il risultato di 25-18, 25-16, 25-14, le ragazze italiane centrano la 28ª vittoria consecutiva in gare ufficiali, confermando uno stato di forma impressionante e una solidità mentale da campionesse. In campo, la formazione “tipo” non sbaglia nulla: Orro in regia, Egonu opposto, Sylla e Degradi in banda, Danesi e Fahr centrali, De Gennaro libero. Una macchina perfetta che, dopo un avvio difficile, si accende e non lascia scampo a una Polonia impotente.

Il primo set parte con lo shock di uno 0-4, ma bastano pochi scambi per ristabilire le gerarchie: muri devastanti, difese clamorose e gli attacchi di Sylla, Egonu e una scatenata Degradi ribaltano tutto. Dopo il 10-9 arriva l’allungo decisivo con Fahr e Danesi a fare la voce grossa. La chiusura? Una serie di giocate da manuale che portano al 25-18.

Nel secondo parziale, l’Italia parte forte e non concede nulla: Egonu e Degradi colpiscono, Fahr domina al centro, e Moki De Gennaro è semplicemente sontuosa in difesa. La Polonia tenta una reazione, ma sbatte contro il muro azzurro: da un salvataggio impossibile nasce il 12-6 che chiude di fatto il set, dominato fino al 25-16.

Il terzo set vede un iniziale equilibrio, ma è solo un’illusione. Con Egonu imprendibile, Degradi perfetta nelle soluzioni di fino e la solita regia impeccabile, l’Italia prende il largo e chiude il match in un’ora e mezza con un perentorio 25-14. Anche l’ultima speranza delle polacche svanisce di fronte a una squadra che gioca un volley totale, fatto di tecnica, forza e lucidità.

In attesa di sapere chi tra Brasile e Giappone affronterà le azzurre nella finale di domenica alle 20.00, l’Italia si gode un meritato riposo e la consapevolezza di essere tornata dove conta. All’Atlas Arena, teatro della dolorosa sconfitta al pre-olimpico 2023, è arrivata una rivincita netta. Ma questa è un’altra Italia. Quella che non sbaglia più. Quella che sogna un nuovo titolo.

Leggi anche: