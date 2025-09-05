Pallavolo, per l’Italia ai mondiali una semifinale tosta: ecco chi incontrerà

Dopo il trionfo in Nations League e un percorso praticamente perfetto in questi Mondiali, l’Italia del volley si appresta ad affrontare le semifinali. Le azzurre hanno mostrato una compattezza straordinaria, accendendo l’entusiasmo dei tifosi. Ora la squadra di Julio Velasco si prepara al penultimo atto, con una sfida dal sapore speciale che richiama antiche ferite e nuove ambizioni.

Pallavolo FIVBWomensWCH – I precedenti nei Mondiali dicono Brasile, ma alle verdeoro serve la partita perfetta https://t.co/Uusjq9WOtS pic.twitter.com/BZKS5DIytD — Carlotta Rossi (@CarlottaRossi11) September 5, 2025

Sarà Italia-Brasile la semifinale dei Campionati del Mondo in programma al PalaHuamark di Bangkok il 6 settembre, con fischio d’inizio alle 14.30 italiane. Le sudamericane hanno staccato il pass battendo la Francia con un secco 3-0, risultato che non fotografa del tutto le difficoltà incontrate dalle verdeoro in una gara tutt’altro che scontata.

Per le azzurre, invece, si tratta di un’opportunità dal valore doppio: inseguire la finale e provare a riscattare la delusione del 2022, quando il Brasile di Ze Roberto interruppe la corsa verso l’oro mondiale dell’Italia in Olanda.

La sfida porta con sé un carico di motivazioni enorme. Le azzurre arrivano con la spinta di una stagione esaltante, ma anche con la consapevolezza che il Brasile resta avversario di altissimo livello, solido nei fondamentali e abituato a gestire le pressioni dei grandi palcoscenici.

Per Egonu e compagne sarà una vera e propria prova di maturità, l’occasione per confermare il salto di qualità fatto nell’ultimo biennio e per tornare a giocarsi un titolo mondiale.

Leggi anche: