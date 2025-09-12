Pallavolo, le scelte di De Giorgi verso i Mondiali: i “magnifici 14”

L’Italia della pallavolo si prepara a difendere il titolo mondiale conquistato nel 2022 in Polonia e Slovenia. Dopo un periodo complicato, segnato dal deludente risultato ai Giochi di Parigi 2024 e dalla sconfitta nella finale della Nations League contro la Polonia, gli azzurri sono pronti a tornare protagonisti nelle Filippine.

Il ct Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato la lista dei 14 convocati che difenderanno l’Italia nel torneo. La squadra esordirà domenica alle ore 8 italiane contro l’Algeria, per poi affrontare Belgio (16 settembre, ore 15.30) e Ucraina (18 settembre, ore 15.30) nel girone eliminatorio.

Il cammino verso il titolo non sarà semplice: Polonia, Francia e Brasile restano tra le squadre più accreditate alla vittoria finale, e gli azzurri punteranno a conservare il titolo e a bissare il trionfo della nazionale femminile.

Pallavolo, i “magnifici 14” di De Giorgi

De Giorgi dovrà rinunciare allo schiacciatore Daniele Lavia, fermato da una frattura scomposta pluriframmentaria alla mano destra con lesioni tendinee. Un’assenza molto pesante per l’Italia. Al suo posto, la squadra punterà sui seguenti giocatori:

Palleggiatori: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli

Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò

Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace

Con questo gruppo, De Giorgi punta a coniugare esperienza e gioventù, cercando di riportare l’Italia sul tetto del mondo. I tifosi azzurri sperano che i “magnifici 14” possano far sognare come fece la squadra che due anni fa alzò il trofeo iridato.

