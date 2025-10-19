“Non ce l’ha fatta”. Padre contro figlio, incidente spaventoso: destino atroce – Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Santa Marina, nel cuore del Salernitano. Nel primo pomeriggio di sabato 19 ottobre, un giovane di 29 anni, Demetrio Lettieri, ha perso la vita in circostanze drammatiche mentre percorreva in moto una strada di campagna in località Isca del Molino. La sua motocicletta si è scontrata frontalmente con un mezzo agricolo. L’impatto tra i due veicoli è stato devastante e, secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, alla guida del trattore potrebbe esserci stato il padre di Demetrio. Un dettaglio emerso dalle indagini preliminari rende ancora più doloroso l’evento e getta un’ombra di dolore all’interno della famiglia coinvolta.

Interventi immediati e primi rilievi sul posto

Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno provato con tutte le forze a rianimare il giovane. Purtroppo, i gravissimi traumi riportati non hanno lasciato scampo a Demetrio Lettieri e i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta tutta la popolazione di Santa Marina e dei paesi limitrofi.

Contestualmente, la Polizia Stradale di Sapri ha immediatamente isolato la strada in entrambe le direzioni per consentire lo svolgimento dei rilievi tecnici e la raccolta di elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli agenti stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio, mentre le indagini si concentrano sulle condizioni dei mezzi e sulle eventuali responsabilità individuali.

Indagini in corso: si cerca la verità sull’accaduto

Secondo quanto riportato da fonti ufficiali tra cui Il Mattino, sono ancora in corso i rilievi e nelle prossime ore saranno ascoltati i testimoni oculari. Sarà fondamentale analizzare le condizioni della strada e dei veicoli coinvolti, per comprendere se eventuali fattori esterni possano aver contribuito all’incidente. In caso di conferma del coinvolgimento diretto del padre di Demetrio, le autorità procederanno con ulteriori approfondimenti per valutare la posizione giuridica di ciascun soggetto.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Vallo della Lucania, prevedono anche una verifica accurata delle condizioni di sicurezza della carreggiata e della visibilità in quel tratto di strada di campagna. Gli inquirenti stanno inoltre acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze, e raccogliendo dichiarazioni da chi risiedeva o lavorava in zona al momento dei fatti.

