“Otto persone intossicate”. La nota salsa ritirata dal commercio: i lotti incriminati – Doveva essere una serata all’insegna della musica, dei colori e dei sapori latini. Invece, per otto persone, tra cui un bambino di 11 anni, la Fiesta Latina di Monserrato, alle porte di Cagliari, si è trasformata in un incubo. I sintomi sono comparsi poco dopo aver consumato dei tacos con guacamole, serviti tra il 22 e il 25 luglio durante l’evento. Per il più giovane dei partecipanti, la situazione è apparsa subito grave: è stato trasferito d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, con il sospetto di intossicazione da botulino. Ora si indaga, si cercano responsabilità, si analizzano campioni. E nel frattempo, Metro Italia ha ritirato dal commercio, «in via precauzionale», la polpa di avocado a marchio Metro Chef utilizzata nella preparazione della ricetta incriminata.

La nota salsa ritirata dal commercio: otto persone intossicate

La possibile origine dell’intossicazione sembra collegata proprio alla salsa guacamole, ingrediente principe dei tacos distribuiti durante la festa. In attesa che le autorità sanitarie confermino l’esatta natura della tossina, Metro Italia ha deciso di intervenire tempestivamente, ritirando il prodotto da tutti i punti vendita e avvisando i clienti. «La qualità e la sicurezza dei prodotti sono una priorità assoluta», ha comunicato l’azienda, che serve numerosi ristoranti e attività del canale HoReCa in tutta Italia. Metro ha aggiunto di essere in costante contatto con le autorità locali e di fornire aggiornamenti appena disponibili.

I lotti interessati: attenzione alle etichette

Nel dettaglio, sono due i lotti segnalati nei richiami ufficiali del primo agosto:

LI4218

LI4213

Si tratta di confezioni da un chilogrammo di polpa di avocado, prodotte in Perù, che potrebbero contenere tossina botulinica, una delle più pericolose per l’organismo umano. Chiunque sia entrato in possesso di questi prodotti è invitato a non consumarli e a restituirli al punto vendita, anche se ancora sigillati.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva