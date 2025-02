Orrore a San Valentino, litiga con la moglie: poi la terribile aggressione

Nel giorno di San Valentino Torino è stata teatro di una tragedia che ha scosso la città. Una donna, originaria di El Salvador, è stata aggredita brutalmente dal marito, colpita con un martello dopo una violenta discussione. La coppia non viveva insieme, ma una discussione accesa ha innescato l’atroce atto di violenza. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso alla vittima di salvarsi, ma la paura e il trauma subito sono stati enormi.

Orrore a San Valentino, litiga con la moglie

Secondo le prime ricostruzioni, la violenza è scaturita da un acceso litigio tra i due coniugi, la cui causa rimane al momento poco chiara. Nonostante la coppia non vivesse sotto lo stesso tetto, l’incontro del 14 febbraio sembrava essere stato l’occasione per un confronto che, purtroppo, è degenerato in tragedia. Al culmine della discussione, l’uomo ha preso un martello e ha iniziato a colpire la moglie con forza. L’aggressione è avvenuta rapidamente, senza che la donna avesse la possibilità di difendersi.

L’arrivo immediato dei soccorritori ha salvato la vita alla donna, che è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Sebbene le sue condizioni non siano gravi e sia stata dimessa qualche ora dopo, l’esperienza ha lasciato segni profondi non solo sul suo corpo, ma anche nella sua psiche. La paura e lo shock per l’aggressione sono stati intensi, ma fortunatamente, la vittima è riuscita a sopravvivere grazie alla pronta risposta del personale medico.

