Ornella Vanoni, l’ultimo regalo è “da pelle d’oca”: la scoperta dopo i funerali – Ornella Vanoni ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano. Anche dopo la sua scomparsa, emergono nuovi particolari sulla sua attività artistica, svelati da fonti ufficiali e da chi ha collaborato con lei fino all’ultimo. Mario Lavezzi, storico produttore e collaboratore, ha dichiarato che la cantante era ancora impegnata in studio per nuovi progetti fino a poche settimane prima della morte.

Secondo quanto riferito da Lavezzi, Vanoni stava lavorando a nuove produzioni musicali. Era in programma un incontro a fine novembre per registrare un nuovo duetto con Gino Paoli, appuntamento che purtroppo non si è mai concretizzato. Questo dettaglio testimonia la determinazione della cantante nel continuare a creare e innovare, mantenendo uno sguardo sempre rivolto al futuro.

La cover inedita di “Vivere”: il regalo commovente di Ornella Vanoni

Durante un’intervista, Mario Lavezzi ha rivelato un fatto inedito: Vanoni aveva inciso una versione personale di “Vivere”, celebre brano di Vasco Rossi. La registrazione risale ai mesi di giugno-luglio e, secondo il produttore, si distingue per intensità ed emozione: “Spero possa essere pubblicata presto, è davvero straordinaria”. Questa interpretazione assume ora un valore particolare, rappresentando un vero e proprio testamento artistico. La notizia della cover di “Vivere” è arrivata direttamente a Vasco Rossi, che ha espresso profonda commozione attraverso i propri canali social. Il cantautore ha sottolineato l’importanza dell’interpretazione di Vanoni, definendola “una grande emozione” e riconoscendo come la sua voce conferisca un nuovo significato al brano. Rossi ha aggiunto che questi sono momenti che si possono comprendere solo ascoltando, senza bisogno di parole ulteriori.

